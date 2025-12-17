Genocidio en cifras: Palestina responsabiliza a Israel de la muerte de 70.665 personas en Gaza y de la colonización acelerada de Cisjordania

La Embajada del Estado de Palestina en Chile difundió informe que cuantifica con precisión el devastador impacto del genocidio en la Franja de Gaza, responsabilizando a Israel por el asesinato de 70.665 palestinos, en su mayoría niños y mujeres, desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023..

Por su parte, más de 1.700 trabajadores de la salud han perdido la vida en medio de los constantes bombardeos y se calcula que más de 10.000 personas se encuentran desaparecidas bajo los escombros.

El documento no solo presenta cifras de víctimas y datos de la agresión, actualizados hasta el 16 de diciembre, sino que también denuncia la aceleración de la colonización en Cisjordania y el bloqueo sistemático de la ayuda humanitaria, configurando una crisis integral.

Gaza: La masacre continúa incluso después del alto al fuego

El informe comienza detallando que, a pesar del acuerdo de cese al fuego declarado el 11 de octubre de 2025, la violencia no ha cesado, e Israel ha asesinado a 393 palestinos en Gaza, mientras que el número de heridos desde esa fecha se ubica en 1.065.

El miércoles pasado, la brutalidad se ejemplificó en el campo de refugiados de Jabalia, donde murieron tres palestinos, incluyendo una mujer y un niño.

El informe cita a Euro-Med para relatar un episodio particularmente atroz: «las fuerzas de ocupación israelíes (FOI) atropellaron deliberadamente a Zaher Shamia, de 16 años, con una excavadora militar, aplastándolo mientras aún estaba con vida».

Asimismo, se reporta que «un francotirador israelí disparó y mató a un civil de 35 años en la zona de Al-Atatra, en Beit Lahiya» y que «varios palestinos fueron asesinados o resultaron heridos el sábado cuando un dron de las Fuerzas de Ocupación de Israel (FOI) atacó un vehículo cerca del cruce de Nabulsi, al oeste de Gaza».

Crisis humanitaria agravada: Bloqueo, invierno y enfermedades

El documento enfatiza que el sufrimiento en Gaza se ve exacerbado por una política de bloqueo. aplicado por el régimen sionista que en medio del invierno ha dejado un saldo de 14 palestinos muertos, explicando que las lluvias torrenciales y las bajas temperaturas han causado estragos entre las familias desplazadas que carecen de electricidad, combustible y refugio adecuado, afectando al menos a 465 hogares que viven en 260 tiendas de campaña.

Entre las víctimas recientes se encuentra Rahaf Abu Jazar, de ocho meses, y otros dos niños fallecidos por hipotermia, en medio del frío extremo.

La infraestructura, ya devastada, colapsa aún más, ya que «al menos 15 edificios se han derrumbado hasta el momento, y se espera que caigan más». La razón de fondo, según el informe, es que «Israel continúa bloqueando el paso de 6.500 camiones que transportan suministros humanitarios y de invierno esenciales a Gaza, según Oxfam».

De hecho, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que «casi 850.000 palestinos corren riesgo de inundaciones», mientras que la OMS reporta un aumento repentino de infecciones respiratorias agudas. La UNRWA , por su parte, es contundente al señalar que «este sufrimiento podría prevenirse mediante una ayuda humanitaria sin trabas», que incluya apoyo médico y refugio adecuado.

Colonización acelerada en Cisjordania

El informe señala que la Comisión de Colonización y Resistencia al Muro condenó la aprobación del Gabinete de Israel para establecer y legalizar 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, calificándolo de «escalada peligrosa» en el proyecto de asentamientos coloniales israelí.

El ministro Moayyad Shaaban, citado en el documento, advierte que esta es una política más amplia liderada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su ministro de finanzas Bezalel Smotrich destinada a legalizar las instalaciones coloniales israelíes (puestos de avanzada), expandir el control israelí y fragmentar el territorio palestino, socavando así las perspectivas de un Estado palestino contiguo.

Shaaban advirtió que estas decisiones violan el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, en particular la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, e instó a las Naciones Unidas y a las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra a tomar medidas urgentes para detener la expansión de los asentamientos israelíes.

Asimismo, reafirmó la resiliencia del pueblo palestino ante los intentos de eliminar su presencia y sus derechos.

Desde octubre de 2023, al menos 1.092 palestinos han muerto y casi 11.000 han resultado heridos en ataques del ejército y de colonos ilegales en la Cisjordania ocupada, mientras que más de 21.000 personas han sido detenidas.

De acuerdo con el informe, desde octubre de 2023, la agresión israelí en Cisjordania ha dejado un saldo de 1.095 mártires, entre los que figuran 228 niños asesinados, y 10.760 heridos por ataques del ejercito israelí.

Asimismo, 11.100 personas continúan detenidas en cárceles israelíes, incluyendo 350 niños, 49 mujeres y 3.368, que s encuentran bajo detención administrativa (sin cargos ni juicio).

A lo que se suman las redadas masivas en las que han resultado detenidas alrededor de 100 personas en un día.

Degradación ambiental

El documento también revela una práctica ambientalmente devastadora al denunciar que «Cisjordania es un vertedero masivo de residuos industriales israelíes tóxicos».

Los asentamientos israelíes transfieren materiales peligrosos a la Zona C para evadir regulaciones ambientales, contaminando suelo, agua y aire.

«Lo documentado de estas infracciones representa una parte muy pequeña (…) debido a la dificultad de acceder a los vertederos y a las limitadas capacidades de monitoreo», señaló Bahjat Jabarin, de la Autoridad de Calidad Ambiental palestina.

A esto se suma que el pasado lunes, fuerzas israelíes arrancaron alrededor de 400 olivos tras iniciar operaciones de nivelación de tierras en vastas extensiones de tierra de ciudadanos palestinos en la aldea de Budrus, al oeste de Ramala. Esto afectó a casi 35.000 m2 de tierras agrícolas adyacentes al muro de separación.

Abdel Nasser Marar, jefe del Consejo de la Aldea de Budrus, declaró a WAFA que las excavadoras israelíes irrumpieron en el lado occidental de la aldea, a lo largo del muro, y comenzaron una extensa demolición de tierras plantadas con olivos centenarios, bajo una fuerte protección de las fuerzas de ocupación, que impidieron a los terratenientes acceder a sus propiedades o protestar por lo que estaba sucediendo.

Ataque a la prensa

El informe destaca el letal objetivo que han sido los periodistas como parte de la agresión y violencia ejercida por Israel.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, «Israel es responsable del 43% de las muertes de periodistas en todo el mundo» en 2025 y en total, «más de 250 periodistas palestinos han sido asesinados por las Fuerzas de Ocupación de Israel (FOI)» desde octubre de 2023.

Últimos acontecimientos y llamados urgentes

El informe incluye actualizaciones recientes que confirman que en Gaza, más de 9.000 niños fueron tratados por desnutrición aguda en octubre.

«Aunque la amenaza inmediata de hambruna ha disminuido para la mayoría de los 2,2 millones de palestinos en Gaza después del anuncio del alto el fuego el 10 de octubre, la ONU y otras agencias de ayuda informan que persisten las restricciones israelíes a sus envíos de ayuda humanitaria, que según dicen están muy por debajo de las necesidades de una población debilitada y traumatizada por dos años de guerra, sin hogar y viviendo en refugios endebles», plantea el documento.

La ONU advirtió que los niños son los más expuestos a las municiones sin detonar en Gaza. Al respecto, Julius Van der Walt, jefe del Programa de Acción contra Minas en el Territorio Palestino Ocupado, declaró en un comunicado de prensa que los restos de guerra y las municiones sin detonar en Gaza representan una amenaza para la recuperación de la vida normal de los civiles, y enfatizó que los niños son los que corren mayor riesgo.

En medio del genocidio, el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) advirtió que como parte del continuo deterioro de las condiciones humanitarias de las personas desplazadas en la Franja de Gaza, el enclave se enfrentará a partir de esta semana a fuertes lluvias, inundaciones, riadas y fuertes vientos que se espera destruyan miles de tiendas de campaña deterioradas que albergan a más de un millón de desplazados.

«Las advertencias emitidas por las autoridades competentes ponen de relieve los inmensos riesgos que corren las vidas de miles de desplazados, especialmente quienes viven en frágiles tiendas de campaña y carecen de infraestructura básica, incluida la zona de al-Mawasi, en el oeste de Khan Younis, que se ha convertido en el mayor refugio para desplazados de toda la Franja», consignó el informe.

«Estos acontecimientos se producen en un momento en que las condiciones de vida seguras son totalmente inaccesibles, lo que ha llevado al PCHR a hacer un llamamiento urgente a la comunidad internacional, los organismos de la ONU y las organizaciones humanitarias para que intervengan de forma inmediata y eficaz a fin de prevenir una catástrofe humanitaria inminente y garantizar el derecho de las personas desplazadas a un alojamiento seguro y digno, un derecho inalienable y fundamental en toda circunstancia», subrayó.

Por su parte, el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) extendió un «llamamiento urgente a la comunidad internacional» para evitar una «catástrofe humanitaria inminente» ante las tormentas invernales.

Mientras que la Comisaria de la UE, Hadja Lahbib, exigió que la ayuda «inunde Gaza, no para entrar gota a gota», calificando las restricciones israelíes de «una enorme carga administrativa».

Israel reemplaza bandera de la ONU en sede de la UNRWA

En un acto de usurpación las fuerzas del régimen sionista irrumpieron en la sede de la UNRWA en Sheikh Jarrah, en la Jerusalén ocupada. Entraron por la fuerza en el complejo, confiscaron equipo y reemplazaron la bandera de la ONU por la bandera de Israel.

El Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, declaró que «permitir esto representa un nuevo desafío al derecho internacional, que sienta un precedente peligroso».

Belén vuelve a iluminar el árbol de Navidad después de 2 años de genocidio en Gaza

En un símbolo de resistencia, Belén volvió a iluminar el Árbol de Navidad después de dos años de genocidio en Gaza.

«A pesar de la oscuridad y las agresiones, el pueblo palestino realizó su tradicional ceremonia e iluminó el

árbol rezando principalmente por la paz», destacó el informe.

En este enlace puedes acceder al reporte de la Embajada de Palestina en Chile.