Gobierno de Venezuela denuncia campaña de “fake news” contra Diosdado Cabello y alto mando político

El Gobierno de Venezuela desmintió «categóricamente» informaciones sobre supuesta condecoración a la CIA y «conversaciones secretas conspirativas» entre el ministro Diosdado Cabello y EE.UU., atribuyéndolas a una estrategia de desestabilización.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela salió al paso este domingo para denunciar y desmentir de forma enérgica lo que califica como una orquestada campaña de noticias falsas («fake news») dirigida a socavar la integridad de su alto mando político, con especial foco en el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

La primera información desmentida involucra una imagen que circuló en plataformas digitales, en la que presuntamente se mostraba a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, condecorando con honores a agencias de inteligencia extranjeras, específicamente al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe.

«Desmentimos categóricamente la información malintencionada que circula en redes sociales sobre una supuesta condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras». indicaron desde el Ejecutivo en un mensaje compartido desde la cuenta de X (antes Twitter) del portal oficial Miraflores Al Momento (@AlMomento_M).

Desmentimos categóricamente la información malintencionada que circula en redes sociales sobre una supuesta condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras. pic.twitter.com/nR4cumsYCr — Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) January 18, 2026

Las autoridades no proporcionaron detalles sobre el origen de la imagen manipulada que calificaron como parte de una «campaña de desinformación».

Desmienten supuestas conversaciones secretas de Cabello con EE.UU.

Desde Caracas también desmintieron «categóricamente» una serie de publicaciones que reportaban «supuestas conversaciones secretas conspirativas» entre Estados Unidos y el ministro Diosdado Cabello.

Según las versiones que circularon en redes sociales, dichos contactos se habrían producido previamente a la agresión militar y al secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, perpetrado por Washington el pasado 3 de enero.

Al respecto, el Gobierno del país caribeño, utilizando la misma cuenta oficial @AlMomento_M, emitió un pronunciamiento detallado.

«Desmentimos categóricamente la información malintencionada publicada en las redes sociales sobre supuestas conversaciones secretas conspirativas, que busca la división del alto mando político del país y pretende socavar el prestigio y la integridad revolucionaria de Diosdado Cabello», afirmaron.

Desmentimos categóricamente la información malintencionada publicada en las redes sociales sobre supuestas conversaciones secretas conspirativas que buscan la división del alto mando político del país y pretenden socavar el prestigio y la integridad revolucionaria de Diosdado… pic.twitter.com/4bfI42Ftg2 — Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) January 18, 2026

En el comunicado, las autoridades calificaron estos rumores como «intentos desesperados por generar desestabilización en el actual panorama político del país» y rechazaron «cualquier narrativa que sugiera divisiones o conflictos de intereses entre los líderes del proceso».

Para cerrar filas, en el mensaje ratificaron «la cohesión absoluta de todos los integrantes frente a las presiones externas y las matrices de opinión negativas».

Este doble desmentido se enmarca en lo que el Gobierno venezolano ha denominado un «momento de resistencia» para el país. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió funciones tras los ataques del 3 de enero, ordenados por el mandatario estadounidense Donald Trump, ha hecho reiterados llamados a la unidad.

En una intervención a inicios de esta semana, Rodríguez advirtió que «la gran victoria del enemigo sería dividirnos, pero no lo van a lograr».

En dicha alocución, la mandataria interina delineó las prioridades de su gestión, entre las que destacó: preservar la paz de la República, rescatar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa y a diputada Cilia Flores, y «garantizar que la Revolución Bolivariana mantenga el poder político para defender al pueblo».

Fortalecimiento de la comunicación oficial

Como parte de su estrategia para contrarrestar lo que consideran campañas de desinformación, el Gobierno Bolivariano ha reforzado su presencia digital. La creación y activo uso de la cuenta @AlMomento_M en la red X se presenta como una herramienta para seguir fortaleciendo la presencia digital de la información, defendiendo la verdad de Venezuela frente a las campañas de noticias falsas.