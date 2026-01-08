“Hasta ahora”, 100 muertos: Diosdado Cabello denuncia el costo humano del ataque de EE.UU. en Venezuela

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que el ataque militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero, que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado “hasta ahora” al menos 100 muertos y un número similar de heridos.

“Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro y artero. Hasta ahora, hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos y otra cantidad parecida de heridos”, dijo Cabello durante su programa “Con el mazo dando“, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro calificó la invasión militar ordenada por el mandatario estadounidense Donald Trump como un “terrible ataque”.

«Eso es cierto y no ha manera de taparlo y el mundo lo está descubriendo de plena», afirmó.

Señaló que el gobierno de Estados Unidos cometió “un terrible crimen” contra Venezuela al bombardear zonas civiles mientras sus habitantes dormían, lo que habría provocado la muerte de personas inocentes durante la operación militar.

Indicó que entre los muertos hay civiles y mujeres que nada tenían que ver con el conflicto, y que fueron alcanzados por las “poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país”.

Cabello: «De repente la metralla les llegó y fueron asesinados»

En su programa, el Ministro rindió homenaje al pueblo venezolano, al que calificó de “noble y valiente”, y a quienes llamó “mártires y héroes caídos”, incluyendo miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), policías y militares cubanos presentes en el país.

«Así como compañeros que estaban en sus casas dormidos y de repente la metralla les llegó y fueron asesinados», subrayó.

Previo a las declaraciones del ministro, el Ejército de Venezuela publicó una lista con los nombres de 24 de sus fallecidos, mientras que el fiscal general, Tarek William Saab, anunció el desarrollo de una investigación para recoger información sobre las que estimó como «decenas» de muertes, tanto de civiles como de militares.



«Nosotros hemos designado como Ministerio Público a tres fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este horrible crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana», indicó Saab.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien Cabello calificó como «valiente», declaró el martes una semana de luto por los asesinados en el ataque de Washington.

Durante un acto en una comunidad popular de Caracas, Rodríguez rindió homenaje a los “jóvenes mártires” que “ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro”.

“He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron defendiendo a Venezuela”, afirmó la mandataria interina, cuya declaración fue transmitida por la televisión estatal VTV.

“Me ha perforado el alma ver las imágenes de los cuerpos inertes, pero yo sé que ellos se martirizaron por los valores supremos de esta República”, añadió durante su intervención.

Las autoridades venezolanas han declarado que gran parte del contingente de seguridad de Maduro fue asesinado «a sangre fría», y Cuba informó que 32 miembros de sus fuerzas armadas que se encontraban en el país caribeño también murieron durante el ataque.

Dos mujeres asesinadas durante el ataque de EE.UU. a Venezuela

Por parte de Estados Unidos, solo siete militares resultaron heridos, según publicó este miércoles el canal NBC, citando a “un funcionario del Pentágono y una persona familiarizada con la situación”. Dos de los uniformados aún se recuperan de las lesiones, y los otros cinco han regresado al servicio.

Con respecto al asesinato de civiles, a los que Donald Trump nunca alude cuando se jacta públicamente del éxito de la operación, entre las fallecidas se encuentran la vendedora colombiana Yohana Rodríguez, de 45 años, y Rosa Elena González, una abogada de 78 años y quien reside en el estado de La Guaira, cercano a Caracas.

Según los medios colombianos, Rodríguez era una madre soltera que con su trabajo diario sacó a sus tres hijos adelante en Venezuela, donde vivía desde hacía varios año.

Yohana Rodríguez perdió la vida durante el bombardeo en Venezuela. Foto autorizada por su familia a El Universal.

Durante la madrugada del sábado 3 de enero se encontraba en compañía de su hija, Ana Corina Morales, de 22 años quien resultó herida en una pierna y fue hospitalizada.

En medio de los bombardeos Morales le llegó a escribir a una pariente en Colombia: “Nos están atacando, ya mi mamá está muerta, prima. No sé cuándo nos volveremos a ver, no sé qué está pasando”.

“Yohana era una mujer buena, trabajadora, noble, alegre y luchadora. Pasaba viajando entre Caracas y Colombia. Ella nació aquí pero siempre buscó nuevas oportunidades, por eso hace muchos años se instaló en Venezuela. En estos momentos vivía en una quinta (casa grande) ubicada en una finca del municipio de El Hatillo, en el Estado de Miranda”, relató Ana, familiar de Yohana.

En declaraciones al diario El Universal indicó que “en ese lugar habían unas antenas de televisión y telecomunicaciones y fueron las primeras que los aviones estadounidenses bombardearon. Era la 1 de la madrugada cuando Yohana escuchó la explosión. Ella dormía con su hija Ana Corina, de 22 años, y se asustaron por lo que salieron de la casa al patio, fue entonces cuando un misil las alcanzó”.

“En el momento que las impactó el misil, Ana, quien quedó herida, cogió un celular y nos llamó. Nos decía ‘nos están matando, mataron a mi mamá, no sé qué pasa pero creo que no nos veremos más’. Fue algo horrible, nadie sabía qué ocurría”, narró.

Explicó que Yohana murió al instante, mientras que Ana Corina está fuera de peligro, recuperándose de las heridas.

«Tenemos información que en ese sector hubo varios muertos, no solo mi familiar. La prensa no ha revelado pero son muchas las personas que perdieron la vida ese día», subrayó.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció el asesinato de Yohana en medio de la agresión a Venezuela.

“En los bombardeos asesinaron a una madre colombiana, madre de Ana, enfermera. Ella vendía cosas en las calles de Caracas. Cartagenera, antes tierra de esclavos y de emancipadores, de resistentes bravíos ante la llegada del invasor, mulata muy afro, como muchos de nosotros del pueblo”, indicó en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Los parientes de Yohana y Ana Corina, expresaron su rechazo a la manera violenta en que su familiar perdió la vida y señalaron que el gobierno de Estados Unidos actuó de forma consciente y sin respeto por los civiles, por la soberanía y por la vida.

“Tenemos conocimiento de que ellos ya sabían dónde estaba Maduro, entonces no entendemos por qué atacaron puntos rodeados de civiles, mientras dormían, cuando ya tenían localizado su objetivo. Es un gobierno sin conciencia humana, sin respeto por los inocentes porque son más de 100 los muertos en estos momentos. Ellos querían ejercer su poder como fuera”, indicaron a El Universal.

En el caso de la adulta mayor Rosa Elena González, una explosión derribó la pared de su dormitorio en el estado La Guaira mientras ella dormía.

De acuerdo con los antecedentes, sus familiares la trasladaron de urgencia a un hospital cercano en busca de oxígeno, pero falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la caída del muro. Su funeral se llevó a cabo el pasado lunes 5 de enero.