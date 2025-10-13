Hamas libera a 20 rehenes vivos y Trump llega a Israel

Hamas entregó a los 20 rehenes vivos que aún permanecían en Gaza y el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió a los últimos 13 para su traspaso al ejército israelí. En paralelo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, arribó a Israel. Siguen pendientes 28 cuerpos de rehenes fallecidos por repatriar.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La liberación de rehenes en Gaza avanzó decisivamente: Hamas entregó a los 20 rehenes vivos que aún mantenía, y la Autoridad de Radiodifusión de Israel confirmó que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió a 13 de ellos para su posterior traspaso a la custodia militar israelí. La Cancillería israelí publicó los nombres de los 13 liberados, mientras buses con prisioneros palestinos salieron desde la cárcel de Negev hacia Gaza y otros arribaron a Ramallah en la Cisjordania ocupada como parte del canje.

Liberación de rehenes en Gaza y visita de Trump: la coincidencia política

El operativo se dio en paralelo a la llegada a Israel del presidente de EE.UU., Donald Trump. En transmisión de Al Jazeera —que reporta desde Jordania tras ser prohibida en Israel y Cisjordania— se enfatizó que “son desarrollos importantes, y la coreografía no es casual”. La liberación de rehenes en Gaza quedó prácticamente concluida para los cautivos con vida, mientras se cierra el cerco diplomático y mediático sobre el intercambio.

Los primeros 7 rehénes israelitas liberados por Hamas.

Mientras, aún permanecen en Gaza los cuerpos de 28 rehenes fallecidos. No hay claridad sobre cuándo serán entregados. Fuentes mediadoras señalan que su recuperación enfrenta dificultades logísticas por la presencia de fuerzas israelíes en parte del territorio y la devastación causada por la guerra, factores que complican localización, extracción e identificación. “Podría requerir la intervención de expertos externos”, se advirtió en la cobertura internacional.

El intercambio y su alcance: prisioneros palestinos liberados

La Sociedad de Prisioneros Palestinos difundió un listado de 1.718 personas programadas para salir de cárceles israelíes en el marco del intercambio. Hoy se vieron buses llegando a Ramallah, mientras otras liberaciones se canalizan hacia Gaza. Las secuencias de entrega y recepción siguen un protocolo coordinado por mediadores y el CICR, con chequeos de identidad, estado de salud y traspasos escalonados.

