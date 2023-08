Hasta siempre Chamorro: A los 93 años fallece el reconocido actor Luis Alarcón

Durante la tarde del viernes 4 agosto, Chile Actores informó el fallecimiento del destacado y premiado actor Luis Alarcón, quien contó con una extensa trayectoria teatral, cinematográfica y televisiva, siendo recordado por sus personajes en entrañables teleseries como «La Represa», «La Fiera», «Romané, «El Circo de las Montini», y en su aparición como el «indio» de los neumáticos Firestone.

En el año 2022, y a través de una entrevista televisiva reveló sufrir de cáncer linfático a sus 92 años. “Tengo cáncer. Pero lo tengo manejado también igual que a la vida”, precisó en aquella instancia.

«Hoy despedimos al maravilloso Luis Alarcón. Actor admirado por su talento y enorme trayectoria. Defensor permanente de nuestro gremio, fundó Chileactores convirtiéndose en el 1er presidente de nuestra corporación», se lee en el comunicado de la organización.

En el año 2021, el actor fue criticó al explicar su ausencia en las teleseries, comentando que «ya no puedo hacer acrobacias, ya no estoy para eso, pero puedo memorizar perfectamente mis libretos. A pesar de eso, no me llamaron nunca más de la televisión”, y que si estaba fuera de la televisión era por «ignoracia de los productores -esto tras proponerle una oferta que él consideró miserable-.

Su velorio se realizará el domingo 6 de agosto en el Teatro Oriente a partir de las 12:00 horas.