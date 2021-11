Hijo del Mamo Contreras envía amenazante mensaje a Parisi tras su crítica a José Antonio Kast

Fuente: NYC Prensa

A través de su cuenta de Twitter, el ex candidato Franco Parisi pidió a los medios de comunicación Mega Noticias, Radio Agricultura y Las Últimas Noticias que no manipulen sus dichos y que no confundan a los votante con un falso apoyo a la candidatura de José Antonio Kast. «No manipulen mis dichos sesgando nuestra posición», señaló a través de redes.

La aclaración fue rotunda y confirmó su opinión -ya transmitida en otros espacios-, de que el candidato de ultraderecha “no dará gobernabilidad ni paz social” al país. En el tweet aprovechó aclarar que tampoco es amigo de Álvaro Corbalán.

Ante esto, Manuel Contreras Valdebenito, hijo del fallecido jerarca de la DINA condenado por delitos de lesa humanidad, también conocido como Mamo Contreras, replicó el tweet de Parisi. En un tono amenazante describió antecedentes de su pasado, junto con advertirle que revisaría los registros de Gendarmería en Punta Peuco.

«¿¿Ah sí?? Estuviste en la Escuela Militar en los ’80, tu padre fue capitán de Ejercito y apoyaste al Gobierno Militar.

Voy a ver los registros de Gendarmería para ver si fuiste a ver a nuestros PPM a Punta Peuco y cuántos amigos tienes allí», fueron las palabras exactas del hijo del Mamo Contreras por Twitter.

La respuesta del ex presidenciable del Partido De la Gente no se hizo esperar. Frente a la interpelación de Contreras Valdebenito, Parisi respondió: “¿Desesperación electoral o amenaza encubierta?”, citando el tweet donde advierte la intimidación entre líneas del exmilitar.

El hilo puede ser revisado a continuación: