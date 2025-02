Incubus hizo historia en Viña 2025: Un show arrollador que conquistó al monstruo

Fue uno de los últimos nombres en confirmarse para el Festival de Viña 2025, pero no por eso menos esperado. Todo lo contrario: la presencia de Incubus sobre el escenario de la Quinta Vergara marcó un hito en el certamen y conquistó a sus fanáticos, quienes les otorgaron dos Gaviotas. La banda californiana deslumbró con un show breve pero contundente, donde repasaron grandes clásicos como Drive, Wish You Were Here, Are You In? y Pardon Me.

Con más de 30 años de trayectoria, Incubus se ha consolidado como una de las bandas icónicas del rock alternativo, con influencias de Nu Metal y un sonido inconfundible. Su debut en Viña no solo fue un éxito rotundo, sino que también confirmó su arrastre en Chile, con dos Movistar Arena agotados para los próximos 4 y 5 de abril.

La banda inauguró la cuarta jornada del festival, en una noche rockera que muchos soñaban. Una batería de éxitos resonó en Viña del Mar, en un show tan surreal como inolvidable.

Con una calidad vocal algo mermada respecto a lo que conocemos, pero sin perder su capacidad de cautivar, Brandon Boyd logró mantener la emotividad en cada interpretación, enfrentando con maestría los tonos más complejos de sus canciones icónicas.

La destreza de Mike Einziger, quien desplegó esos riffs inolvidables que forman parte de la memoria colectiva. Los fanáticos, entregados como si fueran parte de una barra brava en el Monumental, vibraron con cada acorde.

La incorporación de Nicole Row en el bajo aportó frescura y potencia a las frecuencias graves, destacándose con gran presencia en el show en vivo. Un refuerzo clave para una banda que sigue tocando con la confianza de un equipo que domina el juego.

Presentación y críticas

Su presentación fue ampliamente elogiada en redes sociales. «Denle a Incubus Gaviota de Cobre, de Plata, de Oro, de Platino, de Oro Blanco, de Diamantes, lo que quieran«, escribió una usuaria en X. Otro comentario destacaba: «Deberían haberles dado una noche completa a Incubus en Viña 2025, no me cansaría de escucharlos«.

Sin embargo, la transmisión televisiva fue objeto de críticas, con el director Alex Hernández en el centro de los cuestionamientos. «Qué mal el sonido y el juego de cámaras para la transmisión de Incubus… Alex Hernández tiene una obsesión con arruinar la televisación del evento, ya lo ha hecho varias veces, la más emblemática fue con Jamiroquai», escribió un usuario. Otro comentario apuntaba: «¿Qué onda las cámaras? No se quedan quietas, ya me tienen mareado».

#FestivalViñaDelMar Dónde están los ingenieros de sonido??? La batería de #Incubus suena como si fuera de plástico por la xuxa!!! pic.twitter.com/6LP7yQ57Cu — Gatólica Observante-Ren 🐈🐈🐈 (@cstgatolica) February 28, 2025

#Incubus que onda las camaras que no se qedan quietas , ya me tiene mareado, alex hernandez eri terrible: penca!! pic.twitter.com/dmMZ0j0ER9 — fabian (@manq_ian) February 28, 2025

Incubus volverá a Chile en abril para ofrecer un show de larga duración en el Movistar Arena, reafirmando su estrecho vínculo con el público nacional.