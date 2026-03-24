Muere José Bengoa, una voz imprescindible para entender el mundo mapuche

José Bengoa, historiador, antropólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, falleció a los 81 años dejando una huella profunda en la manera en que Chile ha comprendido el mundo mapuche. Durante más de cinco décadas, su trabajo contribuyó a instalar en el debate público la historia, las demandas y las tensiones de un pueblo que por largo tiempo fue relegado a los márgenes del relato oficial.

La trayectoria de Bengoa en el mundo mapuche está estrechamente ligada a un esfuerzo persistente por escuchar y documentar voces históricamente invisibilizadas. Su obra, no exenta de controversias, se convirtió en una referencia obligada para entender no solo el pasado del pueblo mapuche, sino también los conflictos contemporáneos en torno a territorio, identidad y Estado.

Una vida dedicada a pensar desde el sur

Nacido en Valparaíso en 1945, Bengoa desarrolló una carrera académica que cruzó la historia, la antropología y el análisis social. Fue uno de los fundadores de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y ejerció como rector en dos periodos, además de participar en diversas instancias nacionales e internacionales vinculadas a derechos humanos y pueblos indígenas.

Su trabajo no se limitó a la academia. A lo largo de los años, integró comisiones y espacios de diálogo que buscaron incidir en políticas públicas relacionadas con pueblos originarios, aportando una mirada que combinaba investigación rigurosa con experiencia en terreno.

El reconocimiento a su trayectoria llegó con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, distinción que él mismo dedicó a sus “amigos mapuches”, reflejando el vínculo que marcó gran parte de su vida intelectual.

El mundo mapuche en el centro del debate

Uno de los aportes más significativos de Bengoa fue contribuir a desplazar la historia mapuche desde la periferia hacia el centro del debate nacional. En un país donde por décadas predominó una mirada homogénea de la identidad, su obra ayudó a visibilizar la diversidad cultural y las tensiones estructurales entre el Estado chileno y los pueblos indígenas.

A través de libros, investigaciones y participación en espacios públicos, Bengoa abordó temas como la ocupación del territorio mapuche, las transformaciones del mundo rural y las formas de resistencia cultural y política. Su enfoque buscó complejizar una realidad que muchas veces fue simplificada o ignorada.

En ese sentido, su trabajo no solo tuvo impacto en el ámbito académico, sino también en la formación de nuevas generaciones de investigadores e investigadoras, así como en el debate político y social en torno al conflicto en el sur del país.

Entre la investigación y la incidencia

A lo largo de su trayectoria, Bengoa se movió entre la investigación académica y la participación en procesos de incidencia pública. Formó parte de comisiones vinculadas a políticas indígenas y participó en espacios de diálogo en contextos de conflicto, tanto en Chile como en el extranjero.

Esa doble dimensión —entre el pensamiento y la acción— fue una de las características distintivas de su carrera. Su trabajo buscó no solo describir la realidad, sino también incidir en ella, en un terreno marcado por tensiones históricas y políticas aún no resueltas.

Un legado abierto

La muerte de José Bengoa deja un vacío importante en el pensamiento social chileno, puesto que Su obra contribuyó a que el mundo mapuche dejara de ser un margen en la historia oficial y pasara a ocupar un lugar central en la discusión pública.

Al mismo tiempo, su figura recuerda que ese debate está lejos de cerrarse. La relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, las formas de representación y los caminos hacia el reconocimiento siguen siendo temas abiertos, donde las preguntas que Bengoa ayudó a instalar continúan vigentes.

En ese cruce entre aporte y controversia, su legado permanece: como referencia ineludible para entender el pasado y como punto de partida para seguir discutiendo el presente.