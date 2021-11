José Osorio, candidato a diputado por D10: «Propongo una ley de cuidado y defensa de los parques públicos y el arbolado urbano»

El pasado domingo se realizó el encuentro artístico y cultural en defensa del Parque O’Higgins por los daños que efectúa el mega festival de música Lollapalooza al entorno natural y vecinal, que durante los últimos años se ha realizado en el pulmón verde y que está orientado hacia los sectores de altos ingresos de la población.

Frente a esto, diferentes figuras de la cultura, las artes y los movimientos sociales se reunieron en el encuentro para defender el patrimonial e histórico parque. Entre ellos, el presidente del COSOC Servicio Nacional del Patrimonio y candidato a diputado por el distrito 10, José Osorio.

«Ya Lollapalooza cumplió su modelo de negocios en un parque público. Ahora, la voz es de las comunidades que defienden las áreas verdes, la naturaleza y el uso público. Que busquen otro espacio para los asistentes que pueden pagar por sobre los 100 mil pesos de entrada», manifestó a través de sus redes José Osorio.

El también presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales cuenta que el conflicto que se ha generado con Lollapalooza en Parque O’Higgins es un conflicto de larga data. La organización Barrio Rondizzoni lleva años luchando porque este tipo de eventos, que son en su mayoría invasivos y destructores del patrimonio natural del parque, se realicen en otro lugar.

«No nos oponemos a la actividad cultural en sí que puede reflejar la presencia de artistas en algún espacio apropiado para ello, pero en el parque O’Higgins eso ya no es posible porque por más de 10 versiones se ha demostrado que no hay voluntad de trabajar con las comunidades aledañas del parque y protegerlo adecuadamente», denuncia el candidato sobre el mal manejo de la empresa productora Lotus.

Durante esta tarde se estará realizando una reunión del Consejo Municipal de Santiago, donde se abordará el tema. Ocho concejalías ya han adherido a la postura de las organizaciones que defienden el parque, lo que representa un gran logro para la comunidades, que esperan juegue un papel importante a la hora de decidir de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

El candidato afirma que seguirán apoyando a las comunidades y esperando que la alcaldía de Santiago cumpla con el programa que la llevó a conquistar el municipio. Un programa que establece en su punto 17 «recuperar las áreas verdes como parques públicos para la recreación y el esparcimiento, definiendo la capacidad de carga, un uso sustentable, y terminando con la lógica privatizadora y depredadora.»

«En ese marco hemos solidarizado con las comunidades, porque el tema del parque no es solo un problema asociado al ruido que se genera durante esos días, con altos decibeles, sino que todo el impacto y las externalidades negativas que genera: corte de árboles, césped que se seca por tanto deterioro, cierre del parque por más de un mes para el uso público, o sea nadie puede entrar al parque durante un mes por este negocio. Cuestionamos el modelo en el cual bienes y espacios públicos son arrendados y entregados para el lucro de empresas, que hacen un muy buen negocio de miles de millones de pesos, con los espacios que le son negados durante todo este tiempo a la comunidad«, sentencia

Es en ese contexto que si José Osorio llega al Congreso gracias a las próximas elecciones, se compromete a impulsar una ley que contemple todas estas aristas y apoye el patrimonio natural de las comunidades. «Impulsaremos una ley de protección y cuidado de los parques públicos y el arbolado urbano, que es una demanda que tienen muchas comunidades a lo largo del país«, finaliza José Osorio, con una de sus propuestas de campaña.