La mano del imperio anglo en Ucrania y la guerra como tensión global de mercados

Las acciones imperiales injerencistas del Reino Unido y Estados Unidos, despliegan decenas de asesores en puestos claves del gobierno ucraniano.

A ello suman una serie de ONGs con amplios recursos, militares que han entrenado e infiltrado las filas del ejército ucraniano, corporaciones tecnológicas y una batería de medios de comunicación pro OTAN bien aceitada y funcionando.

Estos mismos medios de comunicación son los que desde el 2014 a la fecha se han encargado de llevar adelante una propaganda de corte nacionalista, generando división entre el pueblo ucraniano y expandiendo la rusofobia, persiguiendo a periodistas y cerrando medios de comunicación web y televisión, contrarios a la expansión de la OTAN sobre los bordes de Rusia.

Canales de noticias como Russia Today (RT) y Sputnik están bloqueados de la Internet ucraniana y solo son asequible mediante un uso de VPN o tecnología similar, en otro abierto atentado a la libertad de expresión y comunicación.

Ucrania está siendo dividida por acción imperial anglo, no se trata solo de Europa, Inglaterra “salió de la zona”, quiere mostrar su “plumaje” y se contrapone a una Alemania con sensibilidad rusa. Estados Unidos está sumido en la peor inflación desde 1982 y ha contagiado al mundo.

Mientras los habitantes del área de Leópolis y los Cárpatos , se sienten más cercanos a Polonia, a la realidad europea, se declaran en gran parte greco- católicos, y sectores extremos representan el sentir curiosamente nazi, la mitad oriental más cristiana-ortodoxa, se siente más cercana a la cultura eslava.

En el centro, en Kiev, la pasiones están divididas, mientras que al sur, frente al Mar Negro, en Odessa, las preferencias son más pro Kremlin.

Una diferencia identitaria llevada a “guerra idiomática”, que ha sido explotada por la OTAN con propaganda anti rusa y que tiene a Ucrania librando una guerra contra si misma en la zona de Donetsk, y Lugantsk, matando el ejercito ucraniano infiltrado, a su propio pueblo, por acciones de inteligencia del imperio anglo en el que fuese el corazón del “imperio ruso arcaico”: el Rus de Kiev.

Antecedentes

Corría noviembre del 2013 y una decisión del Consejo de Ministros de Ucrania encendería las alarmas desde Washington a Londres. Se había decidido soberanamente suspender la firma del tratado de acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea y ahondar relaciones culturales y económicas con Rusia. Las condiciones y letra chicas del acuerdo occidental, condicionaban a Ucrania al aumento de las tarifas del gas , a reducir el gasto publico entre otros acciones de deuda del FMI. El presidente oligarca Viktor Yanukovich no se pondría de rodillas y finalmente terminaría huyendo del país en un helicóptero ante de ser asesinado en un golpe de Estado en el marco de una “revolución de colores”.

Fueron dos meses de protesta en escalada hasta febrero de 2014 . Un centenar de personas fueron asesinadas por francotiradores desde edificios en el centro de la ciudad. No se establecerían responsables claros a la fecha más allá de las conjeturas de si habrían sido los rusos escapando o los estadounidenses penetrando.

El apoyo de Obama y Cameron respectivamente al levantamiento contra el régimen, terminaría con normas nacionalistas prohibiendo el idioma ruso y las regiones hasta entonces ucranianas, más cercanas a Rusia, queriendo dejar Ucrania por la violencia desatada desde Kiev.

Crimea y su retorno democrático a Rusia

Llegó el mes de marzo del 2014, y las provincias más orientales de Ucrania, afectadas por el golpe de Estado, comenzaban una a una a manifestar su intención soberana de autonomía, Donbass (Lugansk y Donetsk) y la península de Crimea.

Crimea territorio estratégico junto al Mar Negro, originalmente ruso, fue entregado a Ucrania el año 1954 como un regalo de Nikita Jrushchov y manteniendo el nombre de República Autónoma de Crimea hasta febrero de 2014, ante los nuevos designios nacionalistas de Kiev, decidió llevar adelante un referéndum para regresar a Rusia.

Ucrania perdería a Crimea, pero no por una guerra, la perdería no por ocupación rusa como han señalado los medios occidentales, Ucrania perdería a Crimea, por la decisión soberana de los habitantes de Crimea , que mediante democracia votaron no pertenecer más a Ucrania.

Con una participación de más del 80 % del padrón electoral, la opción para regresar a Rusia ganó con más del 96 %.

Pese al triunfo democrático, las sanciones contra Rusia y la desinformación a escala planetaria no se haría esperar. El imperio anglo perdía un punto estratégico que esperaba controlar en el Mar Negro y lo había perdido pues Rusia hacia posesión y resguardo militar de la decisión soberana tomada por los habitantes de la península.

Donbass y Lugansk querrían seguir un camino similar a Crimea, a las semanas, se declaraban Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk respectivamente.

La furia de Kiev liderado a la fecha por el “magnate de los chocolates”, Petro Proshenko, presidente afín a la agenda del imperio anglo, se desataría. No se permitiría que dos territorios más tengan el mismo destino que Crimea y se enviaron tropas militares a la región, iniciándose una guerra de eslavos contra eslavos antimperialistas que lleva a la fecha más de 12 mil muertos.

Anglo imperialismo en acción

Tanto Estados Unidos, como Inglaterra y Australia han instado a los familiares de los miembros diplomáticos de su país a abandonar Ucrania ante un inminente ataque de Rusia, pese a las reiteradas intervenciones del Kremlin, señalando que no está en sus planes ningún ataque al país vecino y que las tropas desplegadas en la frontera con Ucrania solo obedecen a un plan defensivo.

Tanto los servicios de inteligencia de Estados Unidos como los de Inglaterra vienen jugando con poseer informaciones que según ellos no debiesen revelar, pero que finalmente revelan y replican en su arco de medios de comunicación, relativas primero a que el ataque ruso tendría fecha de planificación para fines del mes de enero creando una tensión mundial en medio de la otra gran tensión, la regulación de su sistema financiero central que llenó de dólares el sistema en medio de la Pandemia Covid19 imprimiendo a velocidad nunca antes vista en la imprenta del dinero e historia humana y desatando ola inflacionaria a escala planetaria.

Ese imperialismo anglo que está en una crisis de inflación, crisis en sus sistemas de información y de su credibilidad, entre desregulación y regulación, termina afectando a otros países y latitudes de manera indiscriminada diciendo defender derechos humanos, pero a la vez actuando en contra de ellos, contaminando para la obtención de materias primas y la sostenibilidad de un modelo de hiperacumulación de los amos del sistema financiero, y prestamistas asociados para secuestrar y controlar los Estado-Nación.

Un banca imperial anglo que ha creado guerras por el mundo y que impone sanciones a los países que construyen economías y formas de relacionarse que no tienen que ver con deuda, si no con mutualismo, cooperación estratégica y relaciones internacionales distintas.

Es importante también ver el actuar en Ucrania de Academi, ex Blackwater , empresa de mercenarios estadounidense, -cuyo CEO Prince estuvo en Ucrania haciendo negocios- y que movió combatientes de Afganistán y reclutó también soldados ucranianos en la zona para por dinero y mejor paga , hacer operaciones contra ucranianos que debieron armarse en Donbass para su defensa tras la decisión de separarse de los designios de Kiev.

Las garras del imperio instaladas el corazón de una de las ciudades más viejas de Europa del Este y punto de peregrinación clave para todo cristiano-ortodoxo, han dejado sus huellas y las sigue dejando.

Casi al cierre de la presente entrega informativa un día 23 de enero de 2021 , más de 90 toneladas de armamento en aviones han sido despachadas por parte del Reino Unido a Ucrania . “No abandonaremos a Ucrania», han señalado los máximos lideres del imperio angloparlante, pero solo le dividen y tensan más en un escenario donde más armas solo hacen daño.

Zelensky

El ejemplo más cercano del cómo crear a un candidato presidencial al estilo Hollywood para suceder a Petro Proshenko , es el actual presidente de Ucrania: Volodymyr Zelensky .

Actor y comediante que interpretó, en una serie televisiva de alta producción, la historia de un profesor que luchaba contra las adversidades del sistema hasta convertirse en el nuevo presidente de Ucrania con Zelensky como protagonista en : “El Servidor del Pueblo”.

Se dice que el personaje caló tan hondo en la población que desde ahí muchos de los que votaron por Zelensky votaron por el personaje del profesor que no fue, y que en vez de solucionar con su simil en Moscú, con sus coterráneos, se prestó para caer prisionero del show de más deuda del FMI, más cercanía con la OTAN; más armas para ir contra la voluntad del Donbass, el favor del tío SAM, y parece no reaccionar.

Zelensky se ha prestado para ir al frente que hoy ataca a su propio pueblo junto a la prensa internacional del imperio y mostrar en el lugar la atrocidad causada con un ejercito que hace tiempo debió emprender retirada para dejar paso a la diplomacia de los pueblos Kiev-Donbass.

Zelensky sabe de la importancia de la libertad de expresión como comunicador, pero cerró medios de comunicación vía decreto, sacando del aire varias estaciones televisivas tras declararlas pro rusas , siguiendo las acciones grupos nazi que atacaron con un misil el canal 112.

Zelensky encarceló con abuso al hombre político , empresario y amigo de Putin, Viktor Mevdechuk, su gran rival dueño de varios medios de comunicación y hombre que podría derrotarle en futura elección presidencial, siguiendo los consejos del imperio anglo, cuya amenaza y presión siguen siendo más sanciones para quienes no sean parte de la unipolaridad imperial angloparlante.

Zelensky pasaría de comediante a ser uno de los protagonistas de la tragedia.

Debemos recordar que en octubre de 2020 Zelesnky visitó el Reino Unido y se reunió con el primer ministro Boris Johnson y el duque y duquesa de Cambridge. Por los mismos días clave también reunión entre el ministro de defensa de Ucrania Andriy Tarán y su símil de Reino Unido, Ben Wallace, donde firmaron convenio de fortalecimiento de las cooperación en materia militar y técnica y un préstamos de 1600 millones de dólares a Ucrania para reequipamiento de Fuerzas Navales.

OTAN Go Home!

La OTAN en inglés NATO, es la unión de fuerzas militares en llamado Tratado del Atlántico Norte que unió originalmente a 10 países entre ellos Estados Unidos e Inglaterra para darse asistencia mutua en caso de un ataque militar después de terminada la segunda guerra Mundial en 1949.

A la OTAN se han venido sumando países como España, lo que tuvo un alto costo para el país que sufrió recordemos ataques de grupos que causaron terror a la población, producto de los desastres esparcidos por el ejercito anglo, en medio oriente por sed de petróleo y control económico.

Lo mismo ocurrió con Francia y otras naciones que prestaron soporte a las operaciones militares imperialistas en Medio Oriente.

La guerras promovidas por la OTAN no solo trajeron terror a Europa, si no también olas de migraciones de los desplazados por la guerra y centenares de miles de muertos.

La OTAN buscaría luego más aliados y se continuaría desplazando al Este buscando cercar a Rusia. La OTAN ha abierto bases militares en Polonia, en Rumania poniendo contingente militar permanente en Letonia , Estonia y Lituania , y persuade a los lideres de Ucrania para ser parte del bloque, como también lo hace en Georgia, país frontera con Rusia en el que recientemente celebró ejercicios militares.

Cada una de estas acciones de ir avanzando sobre el Este, han causado que Rusia tome una posición cada vez más defensiva y militarista, desarrollando armas de avanzada electrónicas e hipersónicas que por su solo exhibición de poder, logran muchas veces suavizar el despliegue de la OTAN en la zona.

Rusia ha releído su historia pasada y reciente con atención. Rusia entiende que pese a las trampas en que cayó su imperio poniendo al servicio de imperios mayores sus destinos en momentos de la historia, con graves consecuencias para su propio pueblo, esa sombra debe quedar en el pasado, por eso cada una de sus acciones son revisadas con pinzas previa a su implementación.

En un discurso ante la Cámara de los Comunes el 5 de noviembre de 1919, Winston Churchill dijo:

“…Lenin fue enviado a Rusia… de la misma manera que se puede enviar un frasco que contiene un cultivo de fiebre tifoidea o cólera para verterlo en el suministro de agua. de una gran ciudad, y funcionó con una precisión asombrosa. Tan pronto como llegó Lenin, comenzó a señalar con un dedo aquí y con un dedo allá a las personas oscuras en retiros protegidos en Nueva York, Glasgow, Berna y otros países, y reunió a los espíritus principales de una secta formidable, la más formidable. secta en el mundo… Con estos espíritus a su alrededor, se puso a trabajar con una habilidad demoníaca para hacer pedazos todas las instituciones de las que dependía el Estado ruso”.

El imperio anglo, su oligarquía, militares y líderes, saben que juegan con fuego, pero no les importa, lo han hecho siempre a lo largo de la historia para debilitar, seducir, infiltrar, crear sedición en la competencia y destruir toda amenaza a su hegemonía.

Para varios analistas geopolíticos, el error de Europa fue ser cómplice del imperio anglo para la expansión de la OTAN sobre el Este, lo que trajo como consecuencia el acercamiento de Rusia con China, en vez de su acercamiento político a occidente.

El asenso del gigante asiático es la principal preocupación de la OTAN y asediar a su aliado en el centro del mundo, su propósito en el que no ha de claudicar.

Creo lo advertimos alguna vez, por curioso que parezca, un excéntrico Donald Trump parecía más seguro para el mundo que un guerrerista Joe Biden quien sabe los mercados son más manipulables como también el control de precios con un conflicto como el que está en curso:

La mano negra del imperio anglo moviendo la OTAN al Este y el fantasma de la guerra como herramienta de tensión de los mercados cobran evidencia este 2021 en una Ucrania que clama por paz.

El Ciudadano

*Al cierre de la presente nota informativa ha trascendido la posible reunión entre Zelensky y Putin con Macron en Francia, como mediador en el conflicto. Es de esperar que el cachorro de Washington en la región asista a la cita y demuestre de una vez por todas sus intenciones reales de querer devolver la paz a su pueblo que dice servir.