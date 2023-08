La trama tras del imputado Lucas Crespo: Fiscalía confirma que caso sigue vigente y en diligencias

Hace un par de semanas, El Desconcierto reveló que el actual participante del reality Gran Hermano, Lucas Crespo, se encuentra bajo un proceso judicial, por el delito de lesiones graves, por lo que ha debido ausentarse del programa de televisión -supuestamente renunciando-, para enfrentar a la justicia.

Incluso, en dicha oportunidad argumentó que tenía problemas físicos -especialmente un problema en la espalda-, por lo que dejó el encierro para luego volver, generando el descontento de las y los seguidores del programa. Además, durante los últimos días, Crespo volvió a hacer noticia debido a las más de 3.000 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión en contra de él, por maltratar verbalmente a la participante Jennifer Galvarini (Pincoya).

Sin embargo, el caso de Lucas Crespo comienza así…

El 21 de febrero de 2022 y ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Francisco Javier Olid interpuso una querella criminal en contra de Gonzalo Arriagada y Lucas Crespo, por el delito de lesiones graves, ambos en calidad de autores del hecho.

“El día viernes 25 de septiembre de 2021, me encontraba de visita en el departamento de mi amigo Juan Pablo Diez (…) Comenzamos a jugar cartas y repartir algunos tragos cuando al rato, el dueño de casa nos proporcionó una botella de Jagger Maister, trago dulce que no bebo por ser diabetico. A pesar de ello Gonzalo Arriagada me entregó un shot, insistiendo (…) Frente a mi rechazo empezó a insultarme (…) Ya avanzada la madrugada tanto Gonzalo Arriagada como Lucas Crespo insisten en irse y para ello le exigen a María Vial que les pasé el auto de su propiedad, lo cual ella se niega”, se lee en la querella criminal, a la que este medio tuvo acceso.

Al continuar su relato en el documento, Olid precisa que intervino y que les pidió a Crespo y Arriagada tomar un taxi o uber, para que no se llevaran un vehículo ajeno para seguir festejando. Tras pedirle con el dueño de casa que se fueran del lugar, ambos se resistieron, por lo que debieron echarlos a empujones del departamento.

“Ellos responden desde el lobby del depto que saliéramos a pelear. Nos negamos (…) ante todos ellos, Crespo enlaza su brazo derecho sobre mi cuello intentado ahorcarme. Mientras grita desaforado que esa llave la hace porque deja inconsciente al enemigo por 7 minutos. Aprovechando que me encuentro ahorcado, sin respiración y en el suelo inmóvil con Crespo encima de mí, su compañero Arriagada, comienza a patearme la cara, propinándome un fuerte puntapié que me deja inconsciente y fracturándome la nariz”, detalla la querella, y que debido a la agresión de Crespo, Olid resultó con lesiones graves cervicales, cuello y vértebras impidiendo que trabajara por 30 días.

El Ciudadano tuvo acceso a la declaración de Camila Sarralde -testigo del caso-, en donde cuenta que Lucas agarró a Francisco desde el cuello para “calmarlo”, y que María agarró a Lucas de la polera para que lo soltara, quien luego de un rato lo dejó en el suelo (Francisco), mientras Gonzalo lo pateaba en el rostro. Sarralde confirma que la agresión de Crespo y Arriagada no fue en defensa propia. Por su parte, en la declaración de María Vial, confirma lo señalado por Olid y Sarralde, haciendo énfasis en que Lucas Crespo no había bebido alcohol esa noche, estando completamente sobrio.

Tras varios meses de investigación, el 2 de mayo de este año se concretó la audiencia de formalización por el delito de lesiones graves, en donde la jueza del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz, decidió que tanto Lucas Crespo como Gonzalo Arriagada debían estar bajo la medida cautelar de “prohibición de acercarse a la víctima o a su familia”; información remitida a la 43° Comisaría de Peñalolén.

No obstante, el 23 de mayo el abogado de Crespo, Ismael Olivares, solicitó el sobreseimiento de Lucas Crespo en la causa judicial, oponiéndose a ello el Ministerio Público. Finalmente, el tribunal denegó la solicitud de Olivares.

Es importante precisar, que Lucas Crespo ya estaba formalizado por el delito de lesiones graves al momento de ser reclutado, para participar en el reality Gran Hermano, debiendo viajar a Buenos Aires a grabar.

Respecto a esto, este medio contactó a CHV para conocer su versión sobre la participación de Crespo en este programa, y si estaban en conocimiento de la información al momento de elegirlo como participante. Sin embargo, afirmaron que no se iban a referir a este tema.

El Ciudadano también consultó a Fiscalía Oriente sobre este caso que también involucra a Gonzalo Arriagada, quienes confirmaron que la causa judicial sigue vigente, con diligencias en curso, existiendo diversas audiencias, asistiendo a la última solo el abogado de Lucas Crespo (18 de julio).

“Vengo a acompañar documento que acredita que mi representado se encuentra participando en un programa de televisión, específicamente de ChileVisión, que se está efectuando en Buenos Aires, Argentina, motivo por el cual no pudo comparecer a la audiencia programada para el día de hoy”, precisa el abogado de Crespo, previo a dicha audiencia.

Actualmente, y según se determinó en la última audiencia, no hubo acuerdo reparatorio, fijándose audiencia de suspensión condicional del procedimiento (salida alternativa al proceso penal a la cual pueden optar imputados, pero que no significa el cierre de la investigación o de la causa).

El Ciudadano contactó a Francisco Olid y su abogado. No obstante, ambos desistieron de referirse al tema.