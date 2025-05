«Le ordeno a las fuerzas militares no levantar una sola arma»: Petro convoca a manifestaciones tras bloqueo legislativo del Senado

Un complejo momento atraviesa el gobierno de Gustavo Petro en Colombia luego de que el Senado rechazara su propuesta de plebiscitar la reforma laboral. A través de un video, el mandatario llamó a la ciudadanía a salir masivamente a las calles para manifestar su rechazo al «bloqueo institucional» del Congreso.

Cabe recordar que el Senado ya había rechazado en marzo la reforma laboral de Petro, la cual buscaba reducir la jornada laboral a ocho horas diarias, mejorar los salarios de trabajadores del campo, terminar con la tercerización, incrementar los días feriados y formalizar a los trabajadores de aplicaciones móviles, entre otras medidas.

Tras el rechazo de la iniciativa, Petro propuso realizar una consulta popular para que la ciudadanía se pronunciara respecto a 12 puntos contenidos en la reforma laboral. Sin embargo, el Senado terminó bloqueando la propuesta con 49 votos en contra y 47 a favor.

La sesión no estuvo exenta de polémicas: desde el gobierno denunciaron que el presidente de la Cámara Alta, Efraín Cepeda, cerró la votación antes de que todos los parlamentarios pudieran emitir su voto. Tras este hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que acudirán a la fiscalía para denunciar el fraude en la votación.

Desde la oposición, en tanto, justificaron su rechazo a la propuesta por el «alto costo» que tendría realizar una consulta popular, y acusando al gobierno de buscar iniciar una campaña electoral de cara a los comicios de 2026.

Petro llama a protestar contra «la corrupción y el fraude» del Senado

Durante la noche del miércoles, el presidente Gustavo Petro grabó un video desde Beijing, donde se encuentra con motivo del Foro China-CELAC. Allí, rodeado por ministros de su gabinete, el mandatario colombiano llamó a la ciudadanía a manifestarse «a escala nacional» contra la corrupción del Senado.

«Ordeno, como jefe de las Fuerzas Militares y policiales de Colombia, no levantar una sola arma contra el pueblo. Es una orden de su comandante. Cuidemos los edificios, que no haya violencia, le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona», señaló Petro.

🇨🇴 Este es un momento crucial para Colombia: o van por todo o los dejan sin nada. Solo el pueblo salva al pueblo y Petro está haciendo lo correcto: ¡A LAS CALLES, DE FRENTE A LA OLIGARQUÍA POLÍTICA, garante de la burguesía económica!pic.twitter.com/YJ7YqzzFpB — El Necio (@ElNecio_Cuba) May 15, 2025

«Los convoco bajo la espada de Bolívar (…) a reunirnos en cabildo abierto en todos los municipios de Colombia, en las plazas. Este es el momento del pueblo. La respuesta a la corrupción y al fraude dentro del Senado será tranquila, será alegre, no ejercerá violencia sobre nadie. Ojo, la violencia es de ellos, no del pueblo. Pero tiene que ser profundamente contundente», agregó.

Más tarde, el mandatario reiteró su llamado a través de Twitter, afirmando que las asambleas municipales serán las encargadas de coordinar los cabildos, cuyos resultados serán remitidos el próximo lunes a la oficina presidencial.

«El presidente obedecerá la decisión popular tomada en las asambleas municipales. La plaza pública municipal es el sitio de la convocatoria y es para decidir desde las bases (…) Una democracia es el poder del pueblo y eso ordena nuestra constitución nacional. No hay ningún poder por encima del poder del pueblo», señaló.