Los argumentos con que aspirante a Fiscal Nacional, Rodrigo Ríos, controvierte nota de LT en que se le vincula con «peligroso narco»

Este miércoles, La Tercera publicó una nota titulada «integrante de la quina para fiscal nacional representó a un peligroso narco en proceso judicial ante la Suprema», que hacía referencia al abogado, ex fiscal y uno de los cuatro candidatos a Fiscal Nacional, Rodrigo Ríos.

La nota señala que el abogado habría firmado en el pasado un mandato que lo habilitaba para representar a un peligroso narcotraficante: Richard Riquelme, alias «Richard Rico».

La Tercera, señaló en su publicación que, según documentos a los que tuvo acceso, Ríos habría firmado junto a su socio, Eduardo Picand, un mandato amplio para representar al reconocido narco catalogado en su momento como «el chileno más peligroso del mundo».

La ley es clara. En el artículo 61 de la Ley 20.000 (Ley de Drogas), se indica que «los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente, no podrán patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en esta ley».

El panorama se vuelve complejo pues, de comprobarse que Ríos actuó como defensa de Riquelme, el abogado podría quedar inhabilitado para competir por el cargo para suceder a Jorge Abbot. Quienes quedaron tras de Ríos en la quina, podrían eventualmente presentar una reclamación en la Suprema respecto a la candidatura.

Al ser consultado, Ríos señaló que su actuación no constituiría una inhabilidad, pues el caso se trataría de una extradición y no de un juicio de culpabilidad, señalando además que el imputado tendría la defensa propiamente tal en Países Bajos. «Es un caso de un antejuicio, es una extradición y no un juicio de culpabilidad donde se haga un análisis respecto del fondo del asunto y se analizó los méritos respectos de conceder o no su extradición a Países Bajos», señaló Ríos a LT.

Ríos se defiende: «Jamás he representado un caso por Ley 20.000»

Tras la publicación de la nota, Ríos no tardó en sacar una declaración pública reforzando su postura.

«Jamás he representado, en toda mi carrera laboral, un caso por Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, conocido como ‘Ley de drogas’. Tampoco he hecho ningún tipo de defensa por cargos de tráfico de drogas en ningún país, por lo que no cuento con ninguna inhabilidad para postular al cargo de Fiscal Nacional», señaló el abogado.

Ríos, además, volvió a referirse al caso motivo de la polémica. «Como parte de mi trabajo en el ámbito privado, en 2017, el estudio de abogados del que soy parte tramitó una solicitud de extradición de Richard Riquelme ante la Corte Suprema, en la que no se discute si la persona es inocente o culpable, sino únicamente si se cumplen los requisitos de los tratados de extradición para que otro tribunal lo juzgue».

El abogado finaliza su comunicado asegurando que conoce, de primera fuente, las distintas trincheras del sistema judicial. «Es con esta experiencia que me he postulado al cargo de Fiscal Nacional con un firme compromiso con la persecución de la delincuencia y sobre todo del crimen organizado, y con la atención y dedicación a las víctimas y a la comunidad, manteniendo total independencia política», cerró.