«Margamar»: El proyecto de Iván Poduje en la gestión de Reginato y que dejó millonarias pérdidas en Viña del Mar

El arquitecto y actual candidato a la Municipalidad de Viña del Mar, independiente apoyado por Chile Vamos, Iván Poduje, lideró un ambicioso proyecto que buscaba canalizar el estero Marga Marga. A pesar de recibir financiamiento de la empresa canadiense Baird y del municipio de Viña del Mar, el proyecto nunca se concretó, dejando un alto costo para el Estado chileno.

Hace 22 años comenzó a gestarse el proyecto «Margamar» en Viña del Mar, una propuesta que prometía transformar la ciudad mediante la canalización del estero Marga Marga. A pesar del interés inicial, que incluía un desembolso estatal de 3 millones de dólares, el proyecto nunca se materializó, convirtiéndose en un ejemplo de mala gestión de fondos públicos.

La idea nació en 2002, cuando Charles Fournier, representante en Chile de la empresa canadiense Baird, comenzó a interesarse en las recurrentes inundaciones del estero. El proyecto pretendía canalizar el cauce del río para evitar inundaciones y generar nuevos espacios urbanos. Para ello, Fournier recibió el respaldo de su matriz en Canadá, lo que dio origen a «Margamar» en 2003.

El arquitecto santiaguino Iván Poduje, a través de su empresa Atisba, fue contratado por Baird para diseñar el componente urbano del proyecto. Según explicó en ese entonces, su objetivo era transformar el estero en un espacio público que revitalizara el centro de Viña del Mar. La idea de convertir el estero en un parque fluvial prometía beneficios económicos y sociales para la ciudad.

Sin embargo, en 2007, Poduje fue nuevamente contratado, esta vez por el municipio de Viña del Mar, encabezado por la alcaldesa Virginia Reginato (UDI), sin pasar por licitación pública. El arquitecto recibió $11,5 millones para realizar modificaciones al plan maestro del proyecto, lo que generó controversia.

A pesar del entusiasmo inicial, el proyecto nunca avanzó más allá de los estudios preliminares. El costo estimado, cercano a los US$ 100 millones, resultó ser demasiado elevado para el Estado. Aunque el plan incluía ciclovías, áreas verdes y desarrollo inmobiliario, no se concretó debido a la falta de financiamiento y la imposibilidad de justificar un subsidio estatal tan alto para una obra no prioritaria.

En 2014, Iván Poduje fue nombrado miembro del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), un órgano consultivo encargado de asesorar al gobierno en temas de infraestructura. Apenas un día después de su nombramiento, el MOP autorizó el pago de $1.333 millones a Baird por los estudios realizados para el proyecto «Margamar». Este desembolso fue realizado a pesar de que el proyecto nunca avanzó más allá de la etapa de planificación y sus resultados permanecen archivados.

Además el medio Puranoticia.cl informó que el proyecto no contaba con las aprobaciones necesarias y que gran parte de los estudios pagados no fueron utilizados. El Ministerio de Obras Públicas, a través de un requerimiento de transparencia, realizado por el medio antes mencionado, se confirmó que el Estado pagó 68.978 UF por estos estudios, equivalentes a más de 3 millones de dólares.

El proyecto «Margamar» representa un fracaso en la gestión de recursos públicos. A pesar de las expectativas generadas, la iniciativa quedó estancada y el Estado debió asumir los costos de estudios que nunca vieron la luz. Iván Poduje, quien estuvo involucrado en diversas etapas del proyecto, ha evitado mencionar este tema durante su campaña para la alcaldía de Viña del Mar.