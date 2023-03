Máximo Pacheco y Codelco respecto a posible asociación en el litio con SQM : «Paso»

Tras entrevista del Presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco, a La Tercera, se deja ver que desde la estatal, las puertas siguen estando abiertas para SQM, la empresa de el ex yerno de Pinochet, para hacer negocios con el Litio.

En la entrevista que gira en torno al salar de Maricunga, recientemente visitado por Pacheco, se le pregunta si «¿Han conversado con SQM sobre alguna posible alianza? a lo que responde que «No«. Luego el periodista le insiste y le dice «Imagino que Codelco no consideraría una asociación con SQM», a lo que Pacheco responde con un «Paso».

La respuesta, deja abierta la posibilidad a que el gobierno de Chile siga haciendo negocios con la empresa que ha corrompido a la clase política chilena , que mantiene deudas con el SII y que por años se ha enriquecido en perjuicio del Fisco.

Hoy SQM, ocupa como «escudo» que ahora sí aporta al erario público y lo hace en suma mayor a Codelco, producto del superciclo que vive el litio.

El ex ministro de energía y actual presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, junto a personajes como Enrique Correa fueron miembros del MAPU, Correa es el asesor comunicacional clave de SQM.

Pese a que es ampliamente reconocido como “un hombre de gran talento empresarial”, Pacheco debería inhabilitarse de cualquier acto o negociación que pueda involucrar a SQM por posible conflicto de intereses, ya que sus yernos son hijo del ex senador Pizarro- quien también fuese vicepresidente del CINVER (Comité de la inversión extranjera en Chile). En este punto se debe recordar que Sebastián Pizarro Crispi fue condenado por dos delitos tributarios cometidos a través de su empresa Ventus Consulting la cual emitió facturas falsas por servicios no prestados a SQM, recibiendo dineros que terminaron en las manos del ex Senador Jorge Pizarro.

Tal como reconoce Pacheco en entrevista a La Tercera «La mayoría de los salares están en el Norte Grande de Chile y Maricunga es el salar que está localizado más al sur. Por tamaño, es un décimo del salar de Atacama”.

Dejando en claro que el salar clave para Chile es el Salar de Atacama, salar cuyas pertenencias (Corfo) no están siendo consideradas para el anuncio de la Empresa Nacional del Litio, en perjuicio de todos los chilenos.

