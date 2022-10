¡Memoria, reparación y garantías de no repetición! Visita de alto político alemán a Chile da impulso a memorial en Colonia Dignidad

Fotografía: Bodo Ramelow y frontis de ex Colonia Dignidad, actual Villa Baviera.

Bodo Ramelow, el presidente del Bundesrat, es decir, la Cámara de Representación Regional de Alemania, recorrió la sede de la antigua Colonia Dignidad durante su pasada visita a Chile que se extendió desde el 10 al 15 de octubre.

La secta fundada en el sur de Chile, en la comuna de Parral, por el predicador alemán Paul Schäfer, se dedicó por décadas a torturar y esclavizar colonos, abusar de niños y asesinar opositores políticos de la dictadura cívico militar chilena.

Las víctimas esperan que la visita de Ramelow haga llegar sus reclamos a los gobierno de Chile y Alemania. Y que de esta forma se impulse el proyecto para construir un memorial donde se ubicaba la antigua secta que violó sistemáticamente los derechos humanos de niños y adultos.

Los crímenes de Colonia Dignidad

Doric Gert, de la Asociación de Excolonos (ADEC), señaló al canal alemán Deutsche Welle (DW) que lo que se busca es levantar un sitio de memoria que garantice la no repetición de los abominables actos ocurridos en Villa Baviera. «Que no sufran como nosotros en nuestra niñez, donde tenían el poder sobre los niños desde el pelo hasta los pies», señaló Gert.

Horst Schffrik, otro de los ex colonos, compartió algunas de las vejaciones de las que fueron víctimas en Colonia Dignidad. «Nos golpeaban hasta que nos saliera sangre, hasta tres veces por día, golpes durante 10 minutos hasta que no nos podíamos sentar, quedábamos lastimados», señaló.

Los distintos grupos de víctimas expusieron ante el alto político alemán sobre la oscura historia que guardaba el asentamiento alemán. Ramelow, que es el político de más alto rango que ha visitado Villa Baviera señaló que «hoy fue posible que hicieran el recorrido conmigo todos los grupos, que en parte piensan que los otros son responsables de su sufrimiento. Es impresionante y es más bien una señal hacia mí, hacia el gobierno federal y hacia Alemania de que no se puede cerrar los ojos ante lo que implica el nombre de Colonia Dignidad», consignó DW.

El terrible vínculo con la dictadura de Pinochet

Bajo una estructura nazi de vigilancia, sometimiento y culto al líder, Paul Schäfer, se cometieron crímenes atroces contra los DD.HH de niños y adultos. La complicidad con la dictadura de Augusto Pinochet fue tal que la policía secreta, la DINA, torturó y asesinó a un sinfín de opositores políticos dentro de la colonia alemana.

«En la Colonia Dignidad estuvo toda la cadena de violación a los DD.HH. Desde el secuestro, la tortura y la desaparición forzada. Por eso hago un llamado a la gente que vive aquí, si tienen algún indicio que cooperen en el plan de búsqueda que va hacer el presidente al respecto», explicó al medio alemán Mirna Troncoso, perteneciente a la Agrupación Memoria y DDHH Colonia Dignidad.

Los crímenes aún no terminan de ser investigados, algunos de los culpables siguen impunes en Alemania y muchas de las víctimas no fueron resarcidas.

El historiador Jens-Christian Wagner forma parte de un grupo de expertos, alemanes y chilenos, encargados por los gobiernos de Alemania y de Chile de preparar el establecimiento de un sitio de memoria, documentación y derechos humanos respecto de la Colonia Dignidad en Chile. Él fue uno de los asistentes que acompañó la vista de Ramelow por el ex centro de tortura.

«El próximo año serán 50 años desde el golpe militar en 1973, y mi esperanza es que hasta ese día, el 11 de septiembre de 2023, se haga algo simbólico para demostrar que se va a construir un centro de documentación y memoria acá en ex Colonia Dignidad«, señaló el historiador.

El concepto del memorial está listo, y con la visita de Ramelow se espera se acelere su puesta en marcha. Sin embargo, todavía falta que se cree una fundación y que se encuentre el financiamiento para ponerlo definitivamente en marcha.

Demandas de las víctimas

Las denuncias y demandas de las víctimas son variadas dependiendo de los grupos a los que pertenecen. Por una parte, los ex colonos que ya no viven en Villa Baviera, pero que trabajaron en forma de esclavitud en la secta de Schäfer, no tienen pensiones ni reciben algún tipo de apoyo de Alemania, pese a contar con la nacionalidad. Por esto, el llamado que hacen a las autoridades germanas es a brindarles algún tipo de apoyo, sobretodo económico.

Por otra parte, están los niños chilenos que fueron apropiados por padres alemanes y que trabajaron en Colonia Dignidad. Ellos piden la nacionalidad alemana para poder aspirar a una pensión, ya que no tuvieron la posibilidad de estudiar o trabajar remuneradamente para contar con previsión social.

Por último, los familiares de detenidos desaparecidos (DD) apelan al Gobierno chileno con apoyo del gobierno alemán a que se realice la búsqueda efectiva de sus familiares, que según la información de organizaciones de DD.HH estarían enterrados en algún lugar de las más de 12 mil hectáreas que contemplaba entonces Colonia Dignidad.

Pese a las diferentes necesidades de las víctimas, hay una conclusión y petición compartida. Y esta es que Villa Baviera necesita que se levante un memorial en nombre de todas las víctimas del culto de Paul Schäfer y la dictadura. Y que así, los visitantes del lugar sepan que, pese a la belleza de los paisajes, el sitio funcionó como centro de tortura y representa una herida abierta para muchos chilenos y alemanes.

Te puede interesar: