Mesina vs Monckeberg: Un debate que sacará chispas en El Ciudadano

Este sábado 20, a las 10:30 a.m. se registrará un debate que promete dar que hablar en el marco del Proceso Constituyente.



Los invitados serán Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No + AFP y Secretario General de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero (CSTEBA) y el ex Ministro de Vivienda y Urbanismo y ex diputado Cristián Monckeberg, ambos actuales candidatos a la Convención Constitucional por el Distrito 10, correspondiente a las comunas de Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia y San Joaquín.



Mesina representa a la lista Movimientos Sociales: Unidad de Independientes, la lista que logró la mayor cantidad de patrocinios en Chile. Mientras que Monckeberg se presenta por la lista Vamos por Chile, que aglomera a los partidos de derecha Unidad Democrática Independiente (UDI), Evópoli, Partido Republicano y Renovación Nacional (RN), este último en el que milita el candidato.

Luis Mesina, quien además es profesor de historia de profesión, aboga por garantizar los derechos sociales en la Constitución, pero además por construir un nuevo tipo de Estado, que establezca macrozonas con autonomía política, económica y jurídica, construido bajo una suerte de semi federalismo, y aboga por un Congreso unicameral, entre otras propuestas.

Cristián Monckeberg, quien como último cargo del gobierno de Piñera fue ministro Secretario General de la Presidencia, durante cinco meses hasta su renuncia el 6 de enero de este año, plantea, entre algunas de sus propuestas, cambiar el sistema de gobierno a uno semi presidencial, en el que se diferencie el Jefe de Estado con el Jefe de Gobierno y aboga por mantener las dos cámaras en el Congreso.

El programa del sábado será conducido por Javiera Arce-Riffo, politóloga y académica integrante de la Red de Politólogas, y Francisco Marín, Director de El Ciudadano. ¡No te lo puedes perder! El debate se transmitirá a través de las redes sociales de El Ciudadano, por Facebook Live y Youtube.