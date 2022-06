Mucha gente aún no se adapta a los parquímetros: Comerciantes del Centro Histórico

José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, crítico fuertemente el actuar de las autoridades municipales en la implementación del programa de parquímetros.

En primera instancia, Ayala Vázquez, afirmó que uno de los principales problemas del proyecto del Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, es que mucha gente aún no se adapta a él.

Sin embargo, señaló que esta situación fue causa por la falta de claridad por parte del municipio respecto al programa.

Al respecto, refirió que un poco más de dos meses antes del inicio del programa solicitaron una mesa de trabajo con la autoridad municipal, petición que les fue negada.

En ese sentido, se pronunció a favor de los habitantes y locatarios de El Carmen que en días recientes se han manifestado en contra de los parquímetros.

Argumentó que al igual que sucedió con el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, el cabildo ignoró las posturas de los ciudadanos.

«La gente del Carmen no está de acuerdo, y no están de acuerdo porque no se les tomó en cuenta, cuando el gobierno no te toma en cuenta no estás acabando con los problemas, los sigues agravando«