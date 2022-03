Néstor Camarillo defiende el trabajo de Eduardo Rivera: veremos qué pasa en el 2024

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Néstor Camarillo Medina, confirmó que la alianza PAN-PRI-PRD se mantendrá unida rumbo a las elecciones del 2024; sin embargo, señaló que el perfil que peleará por la gubernatura no está definido y descartó que sea un lugar apartado para el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

En entrevista, recordó que a nivel federal existe un acuerdo entre las dirigencias de los tres partidos para ir juntos en el próximo proceso electoral y que a nivel local ya se instalaron las mesas de trabajo correspondientes.

Señaló que entre él, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, dirigente de Acción Nacional (PAN) y Carlos Martínez Amador, su homólogo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), “existe entendimiento, respeto y diálogo”, por lo que auguró buenos resultados.

Néstor Camarillo aseguró que “la condición del presidente municipal” es especial y le permitirá dar resultados a la ciudad; no obstante, existen más cuadros de la oposición que podrían encabezar la alianza “Va por Puebla” y recuperar la gubernatura del estado.

También defendió que en el PRI hay varios perfiles que podrían participar, entre ellos diputados federales, diputados locales, alcaldes y regidores, aunque no dio algún nombre en específico.

“No me voy a adelantar, no me voy a atrasar, respetamos su trabajo, dejemos que trabaje. Lalo no es priista, es panista y es un buen panista. La condición que tiene Lalo no la tienen muchos. Él tiene una gran oportunidad de dar resultados en la ciudad y si tuviera una aspiración, los ciudadanos la respaldarían”.

Néstor Camarillo

Dirigente del PRI Puebla