Ofrece Ayuntamiento créditos y capacitación a franeleros no contratados

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseguró que habrá microcréditos, capacitaciones e incluso una bolsa de empleo para quienes laboran como franeleros en las calles del Centro Histórico, pues cuando se instalen los parquímetros serán retirados.

Lo anterior, luego de que la subsecretaría de Movilidad, Norma Rubí Vázquez Cruz, informó que sólo 22 «viene, viene» fueron contratados como «inspectores de movilidad», pese a que había 47 plazas.

En entrevista, Rivera Pérez afirmó que los franeleros podrán solicitar los préstamos ofrecidos a emprendedores, mujeres comerciantes, llamadas «nenis» y también a vendedores ambulantes, estos últimos, también desalojados del Centro Histórico.

Asimismo, aseguró que habrá capacitaciones por parte de la Secretaría de Economía y la bolsa de empleo que ofertan las cámaras empresariales de Puebla.

«Aquellas personas que no hayan cumplido con ese perfil, que no sean seleccionadas o que no tengan aval social por supuesto tendremos que ofrecerles otras alternativas, pero por supuesto no podrán regresar al trabajo de franeleros».

Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla