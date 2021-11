Onésima Lienqueo: «La voz de la región de La Araucanía no son 147.000 personas señor Luciano Rivas»

Los resultados de la encuesta realizada en la región de La Araucanía, se han utilizado como instrumento de levantamiento de perfil político de diferentes actores con intereses dentro de la zona. Por una parte, Luciano Rivas, ex presidente de la Multigremial y hoy actual gobernador de la región de La Araucanía, Miguel Mellado y Andrés Molina diputados en proceso de reelección electoral y que en estos cuatros años de trabajo parlamentario utilizaron recursos y espacios mediáticos para defender los intereses privados de grandes empresarios presentes en la zona y que son beneficiados de forma directa con la extensión del estado de excepción en la llamada macrozona sur.

Han hablado en representación de la región, diciendo que es la voz de la Araucanía la que ha reflejado su apoyo al estado de excepción, pero es importante aclarar que la región no son 147.000 personas, esta cifra representa menos del 20% de la población en La Araucanía. Un levantamiento de información que no reconoce el contexto territorial, la falta de conectividad y de accesibilidad de una parte importante de la población rural y periférica de la región de La Araucanía. Entonces, por qué se habla de la voz de La Araucanía si solo representa a una minoría, que claramente tiene derechos a ser escuchado, pero no es la representación total del sentir de una región que no solo requiere seguridad, sino mayor accesibilidad, agua, servicios de salud y educación, entre otras necesidades urgentes.

Espero que en el sentido de consulta ciudadana se realice de forma constante si es así el sentir “noble” de los políticos mencionados con anterioridad, y que se realicen consultas para todas las problemáticas que nos aquejan y que hoy nos tienen con mas armas y menos trabajo, salud y educación. Comprendiendo la urgencia de terminar con la violencia que ha ido en aumento en estos casi 30 días de estado de excepción y que, al parecer contra más armas, más tecnología y mayor inteligencia no llegado la tan famosa PAZ que les prometen a la gente con la vía de las armas.

Hablemos de cuidado, de diálogo y soluciones que se alejen de la violencia y de discursos donde nos estigmatizan como la zona más insegura, más pobre, mas mal educada, porque quienes hoy levantan este proceso son del área de los privilegiados y lejos de protegernos a todos quienes somos de la región, protegen a quienes se han enriquecido con la gran cantidad de recursos naturales que hay en la zona.

Propongo consultar ¿Queremos que más de 20.000 familias del sector rural, sigan siendo abastecidas con camiones aljibes para poder tener consumo de agua en sus hogares? ¿Quieren que la empresa forestal se retire de la región al ser una de las principales responsables de la escases hídrica? Interesante conocer que sin agua no se vive pero, sin embargo, hay otros intereses en los representantes políticos de la región.