Perú: tras la destitución del presidente interino de derecha, el Congreso elige hoy a su reemplazo

La caída de José Jerí, señalado por presunto tráfico de influencias y quien recibió en enero en Lima al presidente electo José Kast, deja a Perú en modo sucesión: el Congreso elige hoy a su reemplazo en medio de un clima de profunda inestabilidad política.

El Congreso peruano enfrenta este miércoles una jornada de definiciones cruciales. Con la destitución del derechista José Jerí como presidente interino, el Pleno se reunirá desde las 18:00 horas (local) para elegir a su nuevo titular, quien no solo asumirá la conducción del Legislativo, sino que se convertirá automáticamente en el octavo presidente de la República en menos de una década.

La sesión, que se llevará a cabo en el Auditorio del Edificio José Faustino Sánchez Carrión, definirá el rumbo inmediato de un país sumido en una crisis de legitimidad y cuya agenda internacional, particularmente en lo que respecta a Chile queda ahora en suspenso a la espera de la nueva autoridad.

El ahora expresidente interino había sostenido un encuentro el pasado 7 de enero con el presidente electo José Antonio Kast. Aquella reunión buscaba sentar las bases de una nueva etapa de coordinación bilateral. Sin embargo, la destitución de Jerí deja ese acercamiento en un compás de espera, a la espera de que el nuevo mandatario —que se elegirá hoy día— defina la continuidad o no de los lazos y la coordinación bilateral.

En aquella ocasión, Jerí recibió a Kast en Palacio de Gobierno con un discurso enfocado en la cooperación a largo plazo. «Para nosotros, nuestra relación con ustedes, con Chile, es una política de estado que se conduce en un marco de amistad y de cooperación, porque somos países vecinos con profundos lazos históricos, económicos y comerciales», señaló entonces el ahora destituido mandatario. Además, enfatizó los retos compartidos, como «la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como cooperar y frenar la migración irregular que afecta a nuestros países», y se mostró convencido de que el encuentro permitiría «sentar las bases para este trabajo conjunto».

Por su parte, Kast abogó por una relación de «buenos vecinos», destacando la necesidad de «combatir juntos el crimen organizado y también la migración irregular» . Sin embargo, aquella aparente sintonía política, queda ahora en suspenso, ya que será el nuevo jefe de Estado peruano, salido de la votación del Congreso, quien determine si mantiene el rumbo de esa política exterior o la replantea.

¿Cómo y cuándo se vota?

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió separar del poder a Jerí, tras debatir siete mociones multipartidarias presentadas contra su continuidad en el cargo. Las investigaciones que motivaron la medida se centran en su corto mandato de apenas cuatro meses, a raíz de diversas reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron encuentros con él en el Palacio de Gobierno.

Por estos hechos ya hay abiertas sendas investigaciones en la Fiscalía contra el derechista que había asumido el poder en octubre de 2025 tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte, por tráfico de influencias, lo cual dio pie a su juicio político en el Congreso, que finalmente lo destituyó por «inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo».

Con el retiro de la banda presidencial, José Jerí no solo se despide del, interinato, sino de su protección legal, lo que impacta en el alcance de las investigaciones fiscales en su contra.

De acuerdo con el marco constitucional peruano , la censura del presidente del Congreso que ejerce la Presidencia de la República obliga a elegir a un nuevo titular del Parlamento, quien deberá asunir de forma automática la jefatura del Estado mientras dure el periodo de transición.

La elección del sucesor de Jerí se realizará en una sesión plenaria presencial convocada de manera extraordinaria. El encargado de presidir este proceso es Fernando Rospigliosi Capurro, quien como primer vicepresidente del Congreso tomó de forma transitoria la conducción del Parlamento y, por ende, la del Ejecutivo, a fin de evitar un vacío de poder.

El mecanismo de elección está estrictamente regulado por el artículo 12 del Reglamento del Congreso, que establece el procedimiento para elegir a los integrantes de la Mesa Directiva, incluido el presidente.

El proceso inicia con la lectura de las listas de candidatos previamente inscritas ante la Oficialía Mayor. El plazo para la presentación de estas listas venció este martes a las 18:00 horas, y las candidaturas deben contar obligatoriamente con la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios constituidos .

La votación será presencial, nominal y con cédula física, quedando descartado cualquier mecanismo virtual. Tras la designación de dos congresistas escrutadores para vigilar el acto, se procederá al sufragio.

El presidente del Congreso, en este caso, Rospigliosi, debe votar primero, seguido de los miembros de la Mesa y luego el resto de parlamentarios, llamados en orden alfabético

Concluido este paso, el presidente realiza el escrutinio voto por voto, con el apoyo de los escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada.

Para ser elegido en primera vuelta, se requiere la mayoría simple de los congresistas presentes. Si ninguna lista alcanza ese umbral, se procederá a una segunda votación entre las dos listas más votadas, resultando ganadora la que obtenga la mayor votación en esa ronda final, consignó el medio digital Caretas.

Una vez proclamado, el nuevo presidente del Congreso jurará al cargo de inmediato y asumirá sus funciones en el acto . Este hecho implica, de manera automática, que se convierte en el nuevo presidente de la República por sucesión constitucional, conforme al artículo 115 de la Carta Magna peruana, que establece que, a falta de vicepresidentes, el mando recae en el titular del Legislativo .

Los candidatos, el peso de la legitimidad y el vínculo con Kast

En la contienda para asumir las riendas de Perú en medio de un complejo escenario de inestabilidad institucional, cuatro candidatos han sido formalmente propuestos. Se trata de José María Balcázar (Bloque Democrático, izquierda), Edgar Raymundo (Perú Libre, izquierda), Héctor Acuña (Honor y Democracia, derecha) y María del Carmen Alva (Acción Popular, centro).

La alta fragmentación del Parlamento, donde ningún bloque tiene mayoría asegurada, hace prever intensas negociaciones..

El contexto de esta elección es de profunda desconfianza ciudadana, marcada por el octavo cambio presidencial en el país andino en casi una década de inestabilidad política.

Este escenario coloca al nuevo presidente interino ante el desafío de gobernar sin un mandato popular directo, en medio de una campaña electoral para los comicios generales del 12 de abril y con la sombra alargada de una crisis de legitimidad que no cesa .

La sesión de este miércoles no solo definirá un nombre, ya que determinará si el Congreso es capaz de garantizar una sucesión ordenada que evite un vacío de poder.

Mientras tanto, en el plano internacional el guiño de la administración derechista de Jerí a Kast que queda en el aire, a la espera de quién asumirá el Poder Ejecutivo en Perú.