Por cada infante, hay un ángel llamado pediatra, como Gabriel

Nuestra novena Vida Excepcional la protagoniza un hombre dedicado, disciplinado, sereno, estudioso y curioso por el tema de la salud, desde su niñez.

Gabriel Guevara González tiene 38 años de edad, y cuenta que desde muy infante jugaba a ser doctor de manera “inconsciente”, pero con la influencia de sus padres, quienes son maestros, lo que poco a poco se convirtió en una meta consistente.

Él tenía claro que lo apoyarían en cualquier decisión que tomara para su futuro profesional, pero su mamá lo veía y decía “yo creo que tú puedes ser un gran doctor… vas a ser pediatra”.

A través de su historia nace un deseo

Recuerda que él tenía asma, y cuando estaba en la primaria, a la edad de 6 a 11 años, le daban de dos a tres crisis muy intensas por semana, lo cual era muy difícil para él porque:

“Sentía que me faltaba el aire, no podía hacer ejercicio, ni muchas actividades. Eso me marcó para decir, yo quiero ayudar a otros a estar bien; a llevar una vida más normal” Gabriel Guevara

Él señala que fue ya entrada la adolescencia cuando se le empezó a quitar el problema de asma; porque en años posteriores, su padres sólo pudieron controlar la enfermedad, no erradicarla.

Terminó sus estudios de nivel medio superior, y al final podía ya aterrizar su gusto por la medicina, para tener la posibilidad de curar, apoyar y salvar a otros a través de su conocimiento. Así fue como estudió Medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, (BUAP).

El hábito de ser estudioso nunca lo descuidó e hizo todos los veranos de la carrera y la terminó en sólo 4 años y medio. Afirma que estudiar la carrera ha sido una de las mejores etapas de su vida.

“Porque conoces a mucha gente; la responsabilidad es muy poca, sólo debes entrar a tus clases, estudiar. Realmente la mayor responsabilidad viene después cuando ya estás frente a un paciente” Gabriel Guevara

Estudiar en la BUAP le permitió ver una diversidad en muchos ámbitos porque entre sus compañeros vio a quienes económicamente les implicaba un impacto en sus bolsillos, el desplazarse desde sus comunidades alejadas, para poder realizar sus estudios.

“Muchas compañeras se embarazan y ya no terminan… realmente para mí la facultad fue maravillosa; tengo puros recuerdos hermosos. Me iba muy bien en las clases…” Gabriel Guevara

Aunque Gabriel confiesa que le gustaban mucho las matemáticas, no terminaron siendo su vocación; sin embargo, reflexiona que al paso de los años vio con agrado que las ciencias exactas están sumamente vinculadas con la medicina.

“La medicina, la buena, la real, es matemática pura; porque se basa mucho en estadísticas, probabilidades” Gabriel Guevara

La especialidad que cambió su vida

Posteriormente, para especializarse en Pediatría estuvo en el Hospital del Niño Poblano “es el mejor lugar para estudiar y volverte pediatra”.

“Mi vida cambió radicalmente, porque es estar todo un día de guardia, de 36 a 40 horas seguidas en el hospital; sólo sales a descasar un rato en la tarde, y al otro día vuelves a entrar ocho horas, sales y de nuevo te toca guardia” Gabriel Guevara

En esta parte de la entrevista Gabriel menciona que justo cuando él estaba llenándose de toda esta nueva rutina que le entusiasmaba tanto, su mamá se enfermó; empezó con Alzheimer.

Esta enfermedad comprende un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

Él detalla que fueron momentos muy tristes y complejos, que le demostraban lo que enteramente significa el haber estudiado medicina; porque mientras atendía a desconocidos, su mamá estaba lejos de sus cuidados.

Relata que la mejor parte de su profesión fue cuando estaba haciendo la subespecialidad en Neonatología.

“Porque al mismo tiempo que estaba estudiando estaba ejerciendo, lo que recién acababa de aprender lo practicaba en el Instituto Nacional de Perinatología, que es el mejor lugar para estudiar esa especialidad” Gabriel Guevara

Gabriel señala que la exigencia fue demasiada en el Instituto Nacional de Perinatología. Porque es como “la fuerza de élite de los médicos, los institutos nacionales”, pero fue en este lugar donde más le ha gustado cumplir su profesión, porque «ahí te codeas con la medicina de primer mundo».

“Porque estás haciendo lo mismo que tu colega estadounidense, sueco, finlandés, alemán” Gabriel Guevara

Cerca de extraños, lejos de sus amores

En cuando a la parte que más le ha costado fue cuando al estar con sus estudios de primer año de Neonatología, estando en México, recibió una llamada telefónica que iniciaría su día, con la noticia de que su mamá había fallecido, en Puebla. “Ha sido uno de los momentos más fuertes, en lo personal, que me han tocado vivir”

Mientras que a nivel profesional destaca que acumula muchas historias que lo han llenado de carácter y sabiduría, en los años que lleva como pediatra, y es:

“El ver a niños, que por más que intentas todo, no logras sacarlos adelante y se te van de las manos. Tú ves cómo se está yendo; le agarras su mano para que no esté solo, y ves cómo se apaga esa luz” Gabriel Guevara

Esta carrera presenta muchos momentos que demandan entereza, y de mucha resiliencia. Gabriel expresa que a pesar de que se pudiera creer con certeza que esta carrera es de gente buena, no siempre es así.

“Hay mucha gente mala, mucha gente corrupta que sólo quiere dinero, un puesto; y luchar contra eso en México es sumamente complicado” Gabriel Guevara

Pero el ser médico le ha dado el privilegio de ver la vida, contemplar el nacimiento de un ser humano. Él narra que por un tiempo, cuando estuvo en nanotología, recibió bebés de mamás que tenían problemas de salud.

Entre las pacientes había una mamá que tenía cáncer, pero su mayor ilusión era ser madre, y se embarazó mientras estaba en tratamiento contra su enfermedad, pero llegó un día en el que debía decidir si quería seguir con el tratamiento, el cual podría dañar a su bebé o poner en riesgo su vida por no continuarlo.

La mami dejó el tratamiento, su bebé nació, pero ella murió. Lo especial de esta anécdota fue que ella a un escaso tiempo de fallecer pudo conocer a su hijo.

“El amor más grande que hay es el de una madre por su hijo; no se compara con ningún otro tipo de amor” Gabriel Guevara

¿Qué pasa con la pandemia?

Para él pandemia hizo una revolución en la vida humana, pero como médico lamenta que la gente no los vea como personas; sino como los profesionales de la salud, que están obligados a servir. Olvidando que también tienen familias y una vida que atender.

“Tenía una compañera que fue mi residente… que el año pasado se contagio de Covid; tenía un bebé de 7 meses y murió. Lo dejó huérfano, porque alguien decidió seguir su vida normal” Gabriel Guevara

Él remarca que la vida ya cambió y no es como la conocíamos, y debemos entenderlo, porque de no hacerlo se corre el terrible peligro de comprometer la vida de alguien más. Y principalmente haber vivido una situación tan tremenda, con tantas muertes y dolor, y salir de esta sin haber aprendido nada.

Comenta que ha tenido que ir al área Covid de adultos, aunque es pediatra. “Y es desgarrador ver a las personas ahí, porque están solas… el morir solos es algo que nadie debería pasar; porque el familiar se entera hasta dos tres horas que su pariente ya falleció”.

“Me tocó ver sobrevivir a señoras de 70 años, dos semanas intubadas; y a chavos de 21 años morirse en tres días. En lo profesional es muy horrible y desgastante” Gabriel Guevara

Gabriel acentúa que el hecho de usar el equipo de protección ante el Covid-19 es muy agobiante. No pueden ir al baño, o algo tan simple como tomar agua, por hasta ocho horas. “Eso si te dan el equipo; porque muchos compañeros acabaron comprándolo de su bolsa, porque no nos queremos morir”.

Subrayó que en el sector salud, la pandemia dejó al descubierto muchas desigualdades, carencias, porque no todos pueden enfrentar esta crisis sanitaria de la misma manera.

Ejemplifica que algunos colegas no recibieron el bono Covid correspondiente porque fueron los altos mandos quienes se lo quedaron, y no estuvieron atendiendo a los pacientes, ni se acercaron a esas áreas.

“Esta pandemia nos volvió egoístas” Gabriel Guevara

Consejos de un experto

Gabriel recomienda a todos quienes tienen gusto por la medicina a seguir su sueño, si ese es de verdad su sueño.

“Si en verdad están seguros de no comer, no dormir. No poder estar con su familia, cuando más los necesitan, por cuidar a la familia de otros. Sigan escuchando a ese niño interior que quiere ser doctor, que quiere ayudar y salvar a las personas” Gabriel Guevara

Porque por ejemplo, a su papá no lo ha podido ver en persona, en un año 8 meses, porque al estar tan cerca de un punto tan sensible de contagios, lo que menos quiere es llevarle el virus.

Él señala que ha atendido a niños con Covid, ahora que está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el hospital San José, en el área de oncohematología pediátrica, y cuenta que en ellos la enfermedad es aún más inespecífica, con síntomas variados, y muchos “no la brincan y fallecen”; y en muchos casos han sido por descuidos e irresponsabilidad de ambos padres. Aprovecha para señalar que:

“La vacuna es protección para ti, pero también para el otro. Si salvas a una persona, estás salvando a la humanidad” Gabriel Guevara

Para terminar habla del regreso a clases presenciales a lo que él responde tajante

“Un niño muerto no socializa, no juega, no se relaciona” Gabriel Guevara

Gabriel Guevara nos lleva, de la mano, al mundo de la pediatría. Una especialidad que conlleva a muchos sacrificios, pero muchas satisfacciones que permanecerán por siempre en el corazón de aquél que ha decidido dejar todo por auxiliar, atender y cuidar vidas ajenas, sin importar nada más que cumplir con la misión de profesión.

