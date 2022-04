Presidente Boric anunció la reorganización de más de 700 funcionarios de Carabineros

Durante su primera gira presidencial regional en Coquimbo, el Presidente Gabriel Boric anunció que más de 700 funcionarios policiales serán reorganizados con el objetivo de disminuir «los tiempos de respuesta de Carabineros frente a las llamadas ante un delito».

La medida busca que Carabineros puedan «salir de las oficinas y pasar a trabajar directamente en terreno, y ahí la región de Coquimbo sin lugar a dudas va a ser también una de las prioridades en aquello«, señaló el Mandatario.

A su vez, el Presidente se refirió también a la falta de recursos en la institución. «El Estado no puede permitir que los vehículos de Carabineros estén sin funcionar porque no tienen bencina o porque no tienen reparación (…) Entonces, ahí vamos a poner recursos para eso«.

Finalmente Boric, agrego que «es algo que hemos conversado con el ministro de Hacienda y la gente va a empezar a ver más carabineros en las calles, paralelo a la reforma a las policías que es algo que estamos trabajando en conjunto también con la institución».