Estado propondrá iniciativa para sancionar autosecuestros

Por: Jesús Arróniz y Anaid Piñas

El gobernador Miguel Barbosa Huerta presentará una iniciativa de reforma al Código Penal de Puebla al Congreso Local para agravar las penas contra quienes finjan su secuestro para obtener dinero.

Este miércoles encargó al titular de la Consejería Jurídica del Estado, Carlos Palafox Galeana, que prepare el proyecto de ley.

“Le he encargado al consejero jurídico que prepare una iniciativa de reformas al Código Penal para sancionar este tipo de asuntos, no es posible ya”

Lo anterior después de condenar el caso de Edu ‘N’, poblador de San Juan Tuxco, en el municipio de San Martín Texmelucan, quien ya confesó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que huyó a la Ciudad de México para fingir su plagio y pedir 500 mil pesos.

Al respecto, el mandatario estatal lamentó que se den este tipo de hechos que involucraron el bloqueo de la autopista México-Puebla por varias horas, la semana pasada.

«Yo no sé si ese señor Edu tiene responsabilidad o no, no lo sé, no soy la autoridad para determinar eso, pero es muy lamentable que haya ese tipo de comportamientos”