Protestas contra parquímetros continúan; cierran Prolongación Reforma

Vecinos y locatarios de la colonia El Carmen, en el Centro Histórico de Puebla, cerraron el paso vehicular en la avenida Prolongación Reforma para protestar en contra del programa de parquímetros, impuesto por el Ayuntamiento capitalino.

Antes del mediodía de este lunes, decenas de personas bloquearon la referida avenida, al grito de «No imposición» y con carteles donde se leía «Eduardo Rivera, no a los parquímetros».

Los afectados denunciaron que el gobierno municipal, que encabeza el alcalde Eduardo Rivera Pérez, impuso multas por no pagar el estacionamiento, a pesar de que mantienen un trámite para obtener un cajón gratuito.

Contrario a lo que prometió la Comuna, los agraviados reclamaron que aún no tienen permisos para estacionarse en la vía pública, pues no tienen cochera y el Ayuntamiento no responde su solicitud.

Ante la llegada de granaderos de la policía local, los manifestantes reabrieron el paso a los autos. Personal de la secretaria de Infraestructura y Movilidad acudieron para dialogar con los afectados, quienes suman dos meses en protesta contra los estacionómetros.

📣#Puebla | Vecinos de la Colonia El Carmen se manifiestan y cierran el paso a fuera de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, ya que de los amparos que han solicitado como recientes ante los #parquímetros, solo 5 han sido aprobados pic.twitter.com/gCUlYsWLsF — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) July 11, 2022

Foto: Esimagen

