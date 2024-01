Proyecto Stone para el Litio de Chile: El acuerdo de SQM con Máximo Pacheco que el Presidente debe estudiar en verano

La defensa del gobierno de Chile para argumentar la necesidad de una asociación con SQM en el Salar de Atacama para explotar conjuntamente el litio hasta el año 2060 es débil y engañosa, es una articulación internacional que rapta a los políticos a una mesa de negociación donde quienes conversan en ambos lados del tablero es SQM diseñando un proyecto que han bautizado como Proyecto Stone.

Presidente, tome nota.

Si no se pone atajo a la operación puede ser considerada un abandono del deber de defensa de lo público. Las reservas de explotación de sales y nitratos al Estado en Chile son una “materia altamente sensible” y por algo los militares así lo estipularon.

Se trata del Estado y el ejercicio de su poder conferido por el voto y la institucionalidad que dirige, frente a una empresa chileno-china-estadounidense y la incapacidad de detener a una operación de saqueo de la riqueza mineral del país para el usufructo en un porcentaje no menor para los nietos de Pinochet y litio que junto con ser clave para la electromovilidad y el cambio de la matriz energética alimenta la guerra en el mundo. (Un compuesto conocido como deuteruro de litio, que se crea combinando litio y deuterio, se utiliza como combustible en las armas termonucleares modernas… )

El anuncio pasó colado entre Pascua y Año Nuevo, un acuerdo a espaldas del pueblo y con letra chica negociado por Máximo Pacheco.

Revisemos lo que dice el gobierno

1-El gobierno dice asociarse pues se trata “del cumplimiento de acuerdos y contratos”.

Lo que no es del todo cierto pues el Estado no tiene ningún contrato para extender un trato con SQM más allá del 2030 en el Salar de Atacama.

Lo que sí tiene el Estado con SQM es un contrato de Arriendo de pertenencias que vence el 2030. Y lo que tiene ahora eso solo un memorándum de entendimiento que se forjó a puertas cerradas y criticable con grupos de abogados preparados para la expoliación del sustento clave, el litio, las sales y nitratos del norte de Chile con vínculos probados con SQM: El estudio de abogados Carey.

2-SQM, sería la única empresa capaz de llevar adelante la operación. Lo que también es falso pues hay muchas otras empresas en el mundo y en Chile interesadas. Pero lo más importante, quienes llevan adelante la empresa son sus trabajadores(as), desde quienes montan las piscinas de evaporación, quienes han creado industria necesaria para obtener carbonato de litio, clorhidrato, hasta las gerencias, los químicos e ingenieros que perfectamente podrían ser contratados por el Estado para explotar una parte del gran Salar de Atacama.

SQM es el único que tiene la tecnología instalada, han expresado también en defensa desde el gobierno parafraseando a los hombres de SQM. Pero el traspaso de la infraestructura clave, de la planta que hace el carbonato de litio, hidróxido de litio, la refinadora de El Carmen, no está contemplada se traspase al Estado en el memorándum.

3-Que el contrato con SQM es bueno para el país pues deja al estado con el 50% + 1 que en realidad es 50% más una acción, mediante una empresa operadora desde el 2025 al 2030. Pero hay letra chica. En realidad, es el 50,01 % está muy cerca de que un privado corra la línea y comience a tomar el control de la empresa Pública, por una parte. Pero por la otra es peor. En el pre-acuerdo el Estado aumentó las toneladas de litio a explotar en el Salar a 990 mil toneladas de aquí al 2030, de las que le corresponde al Estado solo el 33.500 anuales, 201.000 en el primer periodo 2025-2030 , mientras SQM tiene derecho a explotar 157.800 anuales por tanto 789.000 toneladas entre el 2025-2030 se las queda SQM.

¿Si el Estado, sería el dueño de un 51% de una empresa creada el 2025, por qué recibe utilidades por solo el 20% del mineral?

5-El gobierno ha dicho que “es una forma de reparar lo que sucedió”, en relación a la corrupción. Pero cómo va ser reparar alargarle el contrato por secretaría sin licitación pública y transparente, el arriendo al corruptor y evasor de impuestos SQM.

6-También el gobierno dice que la pregunta que debemos hacernos es “¿Chile esperaba hasta el 2030 para entrar al Salar de Atacama o negociaba con SQM para ingresar en 2025?

Pregunta muy válida, pero entonces que la forma en cómo participa el Estado no sea oculta en letra chica con participaciones menores solo por entrar antes a un negocio que beneficia a SQM.

O mejor se responda de fondo a la pregunta que ha hecho el gobierno.

“¿Chile esperaba hasta el 2030 para entrar al Salar de Atacama o negociaba con SQM para ingresar en 2025?«

Si Chile espera hasta el 1 de enero del 2031, se queda con el 100% del Salar.

Sus pertenecías mineras son recuperadas, y controla hasta el 2060 o más una empresa Estatal que se pueden asociar con una o varias empresas privadas que aporten tecnología y capital para trabajar un recurso altamente estratégico: El Litio.

SQM debe traspasar la maquinaria a valor libro dice el actual contrato vigente del cual Chile es respetuoso.

Y mientras, es decir desde el 2024 al 2030, pues hay un contrato vigente, sin tener que estresarnos tanto ni esperar al 2025 para entrar a controlar un negocio que tiene sus complejidades y hay asuntos tan importantes de los que preocuparse como la seguridad y la educación, que la vida no se encarezca tanto a la población y existan reservas suficientes para enfrentar la inflación que nos desataron, simplemente fiscalicémosle bien, pongamos conteos de Cochilco y de Aduanas, ejecute cobros Servicio de Impuestos Internos, sobre el litio extraído, pague SQM los $790 millones de USD adeudados por impuestos y que trabaje bien de aquí al termino de su contrato pagando el 40% de las ventas estipulado en contrato logrado por Eduardo Bitrán el 2018.

Concéntrese bien Máximo Pacheco en el Cobre o renuncie por todo lo acontecido.

–Y para recaudar ahora ya para el Fisco! ¿Qué?

Para obtener números azules del Litio ya, licítese publica y transparentemente abierta a todas las empresas interesadas en participar, incluida SQM después de poner al día sus deudas con el Estado y recáudese por concepto de licitación del salar dividido en zonas la suma cercana a los 15 mil millones de USD el 2025 tras preparación de una licitación de primer nivel el 2024, para que quienes quieran participar, puedan ofertar precio justo de mercado internacional con su respectiva proyección del valor del mineral al 2030.

El argumento de personeros del gobierno, de que el siguiente gobierno puede ser de derecha y ser más condescendiente con SQM es cierto, pero ello se cumplirá si este gobierno no hace las cosas bien y se deja de intentar de jugar en la cancha de SQM cuando el dueño de las sales y nitratos es el Estado de Chile y el deber del gobierno es hacer que ese mineral de resultados para las urgencias del Chile actual hoy y no mañana.

Sí SQM requiere ampliación de toneladas de explotación de aquí al 2030, es otra conversación y negóciese con el Estado y a su vez con pueblos atacameños que querrán su parte y a quienes dejaron fuera y hoy piden participar.

Para elevar estándares medioambientales, vaya preparándose experimentación de nuevas tecnologías con inicio de obras en segundo semestre el 2024 en el Salar, de una planta con tecnología de punta en cercanía de lo ya existente que haga florecer el desierto con proyectos de agua desalinizada entre otros.

Es mejor continuar con el contrato vigente de explotación cobrando el 40% de ventas, no estamos hablando de utilidad, lo que es el gran logro de Bitrán, si no del 40% de todo lo que venda SQM de aquí al 2030 independiente de si hay utilidad o no.

Que sea SQM el responsable en los últimos 5 años de operación que tiene por contrato, el responsable de hacer rentar la operación para el Estado, como también hágasele efectivo el cobro del pago de impuestos que tiene pendiente con el Fisco, tras haber sido sorprendida por el mismo Corfo haciendo trampa.

7-“El buen precio del litio no durará para siempre”. Esto es cierto, la tonelada de carbonato de litio pasó de estar a 60 mil dólares a caer a los 9 mil dólares actualmente. Pero todo esto pasó durante este gobierno en vez de haber llamado a licitación cuando el precio aún no caía. Condorazo!

No obstante el cálculo del valor de tonelada de litio sobre el que se hace el contrato es de 20 mil dólares la tonelada y las proyecciones del mercado muestras que de aquí en adelante la demanda de litio en el mundo irá en aumento.

Hay que mirar también otros contratos celebrados en materia de litio en mundo actual y cuánto se está pagando por ellos.

8-“Ponce Lerou ya no tiene nada, es de los chinos” Ponce Lerou sigue teniendo un 14%, que no asista a las reuniones de directorio no quiere decir que no siga recibiendo ingresos o nombrando directores por una participación que ha ido vendiendo y hoy es menor, pero igualmente significativa por los millones que mueve el negocio del litio y que reportan a su beneficio.

Qué dice SQM

9-SQM es una empresa verde. Esto es lo que más vende la empresa pero que es humo, evaporación que ahora sí se comprometería con una tecnología para reinyectar aguas a los salares, pero cuyo impacto medioambiental no está estudiado.

Es tanto lo que paga en publicidad la empresa que todo lo usted lee aquí no se comenta en los medios de comunicación.

10-SQM juega limpio. Falso, SQM por ejemplo tiene derechos de agua inscritos por todo el Salar. ¿Se devolverán esos derechos de agua al Estado, de quién son el 2030?

El Proyecto Stone para avanzar tendrá que cruzar un proyecto de ley en el Parlamento, ¿Corromperá SQM a cuántos poderes del Estado y medios de comunicación una vez más? Pues si siempre gana Ponce como dijo el periodista Matamala , dándole de ganador por su historia al ex yerno de Pinochet, lo que quiere decir es que el país se fue a la mierda, banderas rojas.

En Chile es noticia el corrompido político, y el corruptor, el amo de don dinero que amasa raudales para comprar a diestra y siniestra es atendido con alfombra roja.

El presidente Gabriel Boric tiene tiempo durante el verano de informarse mejor sobre un pre-acuerdo que le hicieron enunciar entre Pascua y Año Nuevo, sin que pueda analizarlo en detalle. Presidente, lea bien la letra chica y no termine ratificando con su firma en el primer trimestre del 2024 una nueva privatización encubierta por 3 décadas de un mineral «altamente sensible» como lo es el Litio con un mal acuerdo para el país bajo el llamado: «Proyecto Stone».

Nosotros cumplimos con ponerle al tanto.

El Ciudadano

El Ciudadano es un medio de comunicación que cree en el periodismo que trasciende el ejercicio informativo e interpretativo como también el género de opinión, para hacer un periodismo propositivo en base al estudio de la historia, el análisis de los hechos y las búsqueda de soluciones mejores para el país y latinoamerica.