Puebla rompe otro récord; 585 contagios nuevos de covid

Puebla rompió este jueves, y por segundo día consecutivo, un nuevo récord de contagios diarios de covid-19, al sumar 585 casos nuevos en un día, informó la Secretaría de Salud (SS) estatal.

El titular de la dependencia estatal, José Antonio Martínez García, también indicó que hubo un fallecimiento más en las últimas 24 horas por el coronavirus; se trató de una mujer de 84 años que tenía una cardiopatía, la cual, se agravó tras contagiarse.

Además, mencionó que al momento suman 4 mil 515 casos activos distribuidos en 84 municipios, con 44 personas hospitalizadas, de las cuales dos están graves e intubadas.

Martínez García también dio a conocer que la jornada de vacunación en la zona conurbada no ha tenido una buena respuesta de la gente y precisó que en el último día se aplicaron 13 mil 720 vacunas.

Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado a los padres de familia y tutores a llevar a los menores a inocularse, toda vez que se trata de un acto de responsabilidad.

“Yo no puedo justificar a alguien de no llevar a sus hijos a la vacunación, respeto el derecho de un mayor de edad de no vacunarse, porque es una decisión no responsable, pero que alguien no lleve a un menor a vacunarse, es verdaderamente reprochable (…) cuando se trata de personas dependientes de nosotros o mayores de edad que no pueden trasladarse o menores de edad y más los chiquitines de 5 años a 11 años, es una obligación; con la vida no se juega”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla