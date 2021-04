¡Que se vaya! La exigencia de una trabajadora de la salud a Piñera

Mujer en feria de Cerrillos:

"Ahora el gobierno cree q con los sueldos que tenemos de 300, somos ricos,no nos ha dado nada, que tiene que decir uno ¿arrastrarse o ir donde el sr. Piñera? Yo no voy donde piñera, todo lo ha hecho mal, debe dejar el país, NO SIRVE, NO SIRVE"#alerta pic.twitter.com/mgemKQAyGL