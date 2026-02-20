La motosierra llega al trabajo: Cámara de Diputados aprueba la reforma laboral de Milei con apoyo de sectores del peronismo

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei en una jornada atravesada por el paro general convocado por la CGT y movilizaciones frente al Congreso . Con 135 votos a favor, 115 en contra y 0 abstenciones, el oficialismo se anotó otra victoria parlamentaria y empujó un paquete que impacta de lleno sobre el mundo del trabajo.

La Libertad Avanza no lo hizo sola. Sumó respaldos del interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz), además de Innovación Federal (provincias de Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), La Neuquinidad, Independencia (Tucumán) y adhesiones puntuales de Provincias Unidas. La escena se montó, además, sobre un elemento decisivo: el quórum, habilitado por diputaciones que responden a gobernadores , incluso algunos que se siguen presentando como peronistas.

Reforma laboral de Milei aprobada en Diputados en medio del paro

La sesión arrancó con tensión y siguió con fuego cruzado. Unión por la Patria intentó una jugada para devolver el proyecto a comisión y hacer caer el debate, pero el oficialismo sostuvo el trámite. Entrada la noche, el bloque peronista intentó levantar la sesión cuando el recinto estaba prácticamente vacío. El presidente de la Cámara, Martín Menem, le dio la palabra a otra diputada para ganar tiempo y permitir que los libertarios recompusieran bancas y evitaran el derrumbe del quórum. Eso desató el enojo opositor y el rodeo del estrado.

Diputadas y diputados de la oposición rodean el estrado e interpelan al presidente de la Cámara, Martín Menem, en plena tensión por el quórum y el trámite de la reforma laboral.

En ese clima, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, apuntó directo a la forma en que el oficialismo juntó voluntades para abrir y sostener el debate: «Han ofrecidos distintos packs: está el pack quórum y después te levantás y te vas; el pack quorum, votación en general y hacés la crítica en la votación individual; el pack quórum, te oponés en general y votás los artículos en particular. Han ofrecido packs y no sabemos a cambio de qué. Cinco meses después del escándalo de la Banelco supimos el contenido de las cosas. Hay que mirar esas cosas que pasaron en el 2000», ironizó.

Reforma laboral de Milei aprobada en Diputados: las frases que encendieron el recinto

Desde el oficialismo, el diputado de LLA Lisandro Almirón, titular de la Comisión de Legislación del Trabajo y miembro informante del dictamen, defendió el corazón ideológico del proyecto: «Nuestra legislación laboral actual, rígida y anacrónica, funciona como una barrera infranqueable para la registración del empleo formal», señaló el diputado de LLA Lisandro Almirón.

En la misma intervención, el correntino anunció la eliminación del artículo que más ruido había levantado por el recorte a licencias médicas: «En lo referido a las licencia por accidentes en enfermedades, hemos escuchado cuidadosamente, todos los aportes, hasta el de ustedes, por lo que el artículo 44 del proyecto será eliminado del texto», informó el correntino sobre la parte del texto eliminada por LLA.

La respuesta llegó desde quienes aportaron quórum y voto afirmativo desde provincias. El diputado de Innovación Federal Pablo Outes buscó justificar su postura mirando el mapa productivo del interior: «No existe el dueño millonario ni la empresa de tres o cinco turnos o la exportadora. Las provincias hemos quedado postergadas. Y me parece que esa mirada de corto plazo, incluso de compañeros nuestros justicialistas, que solo miran los desarrollo de esta gran ciudad y sus grandes empresas».

También hubo críticas desde espacios no peronistas. El radical de Provincias Unidas Martín Lousteau cuestionó el vacío de debate estructural: en el dictamen de mayoría «no hay preguntas relevantes sobre cuál debe ser el rol de los sindicatos en el siglo XXI, cómo se deben modificar en base a cambios tecnológicos las relaciones laborales, qué pasa con las modalidades de trabajo de las nuevas generaciones». Y su compañero Esteban Paulón fue directo contra el Fondo de Asistencia Laboral: «jubilación futura (que) se va a ir a financiar la indemnización futura».

La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) elevó el tono político y personalizó responsabilidades: señaló al ministro Federico Sturzenegger y a Patricia Bullrich como «los cerebros de todo este desastre van a arrasar con lo poco que tenemos» y remató con un llamado a sus pares: «Legislen bien, para otros cincuenta años, no hagan burradas».

Fondo de Asistencia Laboral, indemnizaciones y recorte de derechos

La reforma mantiene el capítulo del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que logró sostenerse en particular con 130 votos afirmativos, 117 negativos y 3 abstenciones, pese a ser uno de los puntos más discutidos. También incluye cambios al cálculo de indemnizaciones —tomando el salario básico y excluyendo conceptos—, habilita jornadas de hasta 12 horas y un “banco de horas” que permite compensar horas extra en lugar de pagarlas.

El texto además La reforma también introduce cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, reduce el cálculo de indemnizaciones al salario básico —excluyendo conceptos como aguinaldo, vacaciones o premios.

Además, limita el derecho a huelga y declara numerosos servicios como esenciales, restringiendo la posibilidad de paro. El proyecto crea un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales, considerándolos “prestadores independientes” y no empleados alcanzados por la legislación laboral vigente. También deroga la Ley de Teletrabajo y elimina estatutos profesionales históricos como el del Periodista, el Peluquero y el Viajante de Comercio.

En paralelo, se elimina el fondo que financia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), afectando a la industria audiovisual, y se debilita la prioridad de los convenios colectivos por actividad, permitiendo que cada empresa negocie condiciones por debajo del piso nacional.

El proyecto deberá regresar al Senado debido a la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas y que fue retirado tras el rechazo social. La Cámara alta deberá ratificar el texto modificado o insistir con la versión original.

Con la aprobación en Diputados, el Gobierno suma un nuevo hito en su agenda de reformas estructurales. Mientras el oficialismo celebra el avance de la “modernización laboral”, sindicatos y bloques opositores advierten que se trata de un retroceso histórico de «100 años» en materia de derechos laborales y anticipan un escenario de conflictividad social y judicial en los meses por venir.