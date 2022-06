Regresamos al uso obligatorio del cubrebocas en Puebla ¡Conoce las otras medidas!

Debido al aumento de contagios de covid-19 en el estado de Puebla, nuevamente será obligatorio el empleo de cubrebocas en espacios cerrados y la sana distancia en los establecimientos, informó la secretaria de Gobernación (Segob) estatal, Ana Lucía Hill Mayoral.

En videoconferencia de prensa, la funcionaria estatal dio a conocer las medidas sanitarias que estarán plasmadas en el nuevo decreto que será publicado este jueves 23 de junio en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Hill Mayoral indicó que el cubrebocas será obligatorio en lugares cerrados y al aire libre, siempre y cuando haya una importante concentración de personas.

El aforo, dijo, se mantendrá al 100 por ciento, pero llamó a la autorregulación de los establecimientos, centros comerciales y restaurantes. Asimismo, cada espacio deberá garantizar la sana distancia y reforzar el protocolo de acceso.

Los eventos masivos de más de 300 personas requerirán la validación de su protocolo sanitario desde Protección Civil (PC) estatal con códigos QR.

La funcionaria estatal también exhortó a la ciudadanía a usar la aplicación “Alerta Covid”, una herramienta de rastreo de posibles casos de coronavirus a través de teléfonos inteligentes.

En tanto, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta explicó que no se decidió implementar medidas más rigurosas como la disminución del aforo, ya que esta nueva etapa de la pandemia no es tan letal como las anteriores.

“El caso de los aforos no se decidió por imponer una disminución para no regresar a la impresión de un estado de gravedad en el tema de coronavirus, porque no lo tenemos así, porque hasta ahora los contagios, los síntomas son casi cuadros gripales”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla