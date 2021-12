Residente: «No puedo quedarme callado ante la posibilidad de otro Pinochet»

Durante la noche de este martes, el cantautor y músico urbano, René Pérez, más conocido como Residente publicó, en su cuenta de Instagram, un video refiriéndose al próximo escenario político electoral al que se enfrentará Chile este 19 de diciembre.

«Este mensaje es para todos los chilenos. Mi interés no es meterme en algo que no vivo o no entiendo porque no soy chileno, pero es muy preocupante ver que en Chile existe un candidato a la presidencia tan terrible, retrógrado y oscuro como Kast«, parte expresando el músico portorriqueño.

El compositor sigue su preocupado discurso haciendo referencia a una de las propuestas del antiguo programa del candidato de ultraderecha, sobre retirar a Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. «Este candidato dice que la Organización de las Naciones Unidas, que se creó para mantener la paz y la seguridad internacional se tiene que ir de el país. La misma organización que se creó para proteger los derechos humanos este candidato, Kast, quiere sacarla«, señala Residente.

«Es obvio que este tipo lo primero que hará si entra al poder es violentar los derechos humanos: detenciones arbitrarias, prisión, desapariciones forzosas, ejecuciones colectivas. Este charlatán en su discurso está alabando el ataque del 11 de septiembre en Chile, el mismo que ocasionó una dictadura de 17 años, donde el número de víctimas super las 38.000 personas. Decir eso es decir que el asesinato de Víctor Jara, a quien torturaron antes de matar, está bien» problematiza el cantante.

René Pérez continúa su intervención explicando los principales motivos que lo llevan a alzar la voz: «Yo, como colega músico, no puedo quedarme callado ante la posibilidad de otro Pinochet. No solo sería el retroceso de un país entero, sino que sería un golpe grandísimo a todos nuestros países porque cada dictador que existe en América Latina le duele a todo el continente«, sentencia.

A mitad de video, el cantante empieza a explicitar su postura a favor del candidato de Apruebo Dignidad. «Necesitamos gente con mentalidad joven en América Latina, que proteja los derechos de la diversidad, los derechos de las mujeres, que proteja el medioambiente frente a los cambios climáticos y que luchen por una educación pública gratuita y de calidad», establece firme.

Residente, que hace un par de años conoció a Gabriel Boric, cuenta que «me di un par de cervezas con él, cuando ni pensaba que algún día sería presidente, y recuerdo lo esperanzador que fue ver a Gabriel siendo un chamaquito tan joven preocupado verdaderamente por las necesidades de su país, por las necesidades de su pueblo.»

Ya llegando al final de su video, el exmiembro de Calle 13, explica con notoria afectación por qué considera impensable que J.A Kast llegue a la Moneda. «Esto que voy a decir lo digo desde lo más honesto de mi ser. Porque tengo muchos amigos chilenos, porque muchas de mis mejores rimas me salieron en Valparaíso, porque aprendí a perderme en el cielo estrellado del Valle del Elqui, porque crecí escuchando la música de Violeta Parra, Víctor Jara, porque Neruda me enseñó a rimar y conocí a Jorge González y entendí el gran valor del rock de Los Prisioneros (…) Porque no soy de allí pero me siento de allí. Por eso les digo que si fuese chileno nunca permitiría que alguien como Kast entre en el poder, esto se los digo de todo corazón, que viva Chile cabrones», finaliza.