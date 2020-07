Retiro del 10%: Se interpone querella contra diputado Schalper por cohecho

La querella fue interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón, luego de las declaraciones realizadas por el diputado RN, Andrés Celis, en CNN, quien acusó al diputado Diego Schalper, del mismo partido, por extorsión y soborno a distintos parlamentarios del oficialismo. Con el fin de convencer sus votos en contra del proyecto de retiro del 10% de los fondos de las afp.

Con el patrocinio del abogado Luis Mariano Rendón fue interpuesta una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso. La acción penal busca que se investiguen y sancionen los hechos constitutivos del delito de cohecho cometidos por el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, según la denuncia pública efectuada por el diputado del mismo partido, Andrés Celis.

En entrevista con CNN Chile, el martes 14, el diputado Celis manifestó que han habido extorsiones al interior de Chile Vamos, apuntando directamente hacia su compañero de bancada, Diego Schalper, quien habría contactado por teléfono a diputados, como Aracely Leuquén, para ofrecer beneficios y puestos en el Gobierno, a cambio de su voto en contra del proyecto.

En conversación con El Ciudadano, el abogado Rendón indicó que los hechos denunciados por el diputado Celis son extremadamente graves, pues dejan de manifiesto, nuevamente, la corrupción del sistema político chileno. «Eso es un acto de cohecho. Ofrecer un beneficio, ya sea directamente para la persona que se está sobornando o para un tercero relacionado, está tipificado en el Código Penal como cohecho, en el artículo 250 con más precisión. Es una situación extremadamente grave y por lo tanto debe ser investigada y debe ser sancionada porque es derechamente un acto de corrupción.», afirmó.

«Los parlamentarios deben votar en el Congreso en función de su legítima y honesta convicción respecto del mérito de los temas que se están discutiendo y no incentivados por beneficios de tipo económico o de cualquier otra índole. Ya hemos tenido suficiente de eso en este Congreso. Ya asumimos que hace algún tiempo los parlamentarios eran incentivados a través de financiamiento ilegal por las grandes empresas. Ahora vemos que los sobornos operan mediante ofrecimientos de cargos públicos. Eso no puede seguir ocurriendo. Es una forma de antidemocracia, de burlar la voluntad popular y debe ponérsele término.», enfatizó además el abogado.

En cuanto a lo señalado por el diputado Celis, quien justificó el no efectuar directamente la denuncia penal dado que el delito no se habría “concretado”, por no haberse entregado los cargos ofrecidos, Rendón explicó: «Eso no es así. Basta con que exista el ofrecimiento para que se configure el delito de cohecho. Es una situación idéntica a la que ocurre con un policía cuando se le intenta sobornar. Basta con que se le ofrezca un dinero. No es necesario que el policía lo acepte y se lo meta al bolsillo. Esto es lo mismo. En esta ocasión basta con el ofrecimiento del cargo, como una contraprestación ilegítima, para lograr el voto en un determinado sentido.», explicó.

Esta iniciativa legal se suma a la de algunos parlamentarios de oposición, quienes también han presentado acciones legales contra el diputado de RN. Como ha sido el caso de las diputadas Camila Rojas y Claudia Mix del Frente Amplio, y el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, quienes han presentado las respectivas denuncias a Fiscalía.

Sin embargo, el abogado Rendón explica la diferencia entre estos dos recursos: «Una diferencia importante en términos prácticos entre la querella y la denuncia es que la denuncia se agota en la presentación ante la Fiscalía o ante la Policía. Simplemente se ponen los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía y esta toma las decisiones que considera apropiada para iniciar o no una investigación. En cambio, en la querella, uno ya, como parte del juicio penal, está en contacto directo con la Fiscalía para que se investiguen y se sancionen los hechos, y tiene el derecho de solicitar, por ejemplo, copia de la carpeta investigativa para saber qué es lo que se ha hecho. La Fiscalía tiene la obligación de informarle respecto de qué resuelve sobre las diligencias solicitadas.», aclaró el abogado.

Entre las diligencias, se pide obtener el tráfico de llamadas del diputado de Renovación Nacional. El abogado Rendón además explica que con la querella se pueden solicitar nuevas diligencias permanentemente, mientras que nada de eso se puede hacer simplemente con una denuncia. «La querella es una forma mucho más enérgica de propiciar la intervención del Ministerio Público», concluyó Rendón.