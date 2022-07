Rivera esquiva transparentar información acerca de 320 mdp para combatir pobreza

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, desestimó el llamado que realizó el Congreso de Puebla a su gobierno, para transparentar los recursos federales destinados al combate de la pobreza en la capital.

El alcalde aseveró que las acciones que realiza su administración están a la visita, por lo que «no le preocupa» los señalamientos de algunos diputados acerca de la supuesta falta de claridad en la aplicación de los recursos.

Lo anterior, luego de que el Legislativo aprobara un exhorto a que el Ayuntamiento transparente los criterios, programas y lugares donde aplica más de 320 millones de pesos, del Fondo de Infraestructura Social (FIS) de la Federación.

«A mí en lo particular, no me preocupa el hecho de que pueda señalarse al gobierno de la ciudad por no estar realizando un gasto social, si ustedes se fijan, la mayor cantidad del gasto es en zonas de juntas auxiliares y dónde se requieren las obras»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal