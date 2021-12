«Salvataje para los controladores»: Plan de restructuración LATAM perjudicaría a pequeños accionistas y a fondos de pensiones de trabajadores

Una tensa junta de accionistas LATAM fue lo que se vivió el pasado jueves. En ella la gerencia general encabezada por Roberto Alvo intentó dar más detalles del plan de restructuración financiera de la empresa.

El próximo paso de restructuración será el 27 de enero, cuando se concrete la audiencia en que la Corte de Nueva York determinará si se podrá o no proceder a la propuesta para luego iniciar el proceso de solicitación de votos. Ese proceso se llevará a cabo entre febrero y marzo, y será en ese mes cuando se definirá si se podrá ejecutar o no. Con esto, desde la empresa esperan salir del capítulo 11 de la ley de quiebras de EE.UU entre el segundo o tercer trimestre del 2022, para luego definir la estructura de capital que tendrá la compañía. Entre marzo y abril se espera que se defina la ley de quiebra de Estado Unidos.

Entre las varias medidas, se contempla un aumento de capital que en total sería de unos $USD 10.500 millones, de los cuales 800 serán vía emisión de nuevas acciones de pago y el resto será a través de tres tipos de bonos convertibles que se van a ofrecer a los acreedores y accionistas.

Sin embargo, el plan que a primeras luces promete liquidez, cuenta con detractores, tanto de los acreedores como por parte de algunos accionistas. El jueves 23, en Agenda Económica de CNN Chile, el periodista Nicolás Paut conversó con uno de ellos. Jorge Said Yarur, uno de los accionistas minoritarios y quien actualmente mantiene un juicio en la Corte Suprema contra los Cueto, Ramon Eblen, Jorge Awad y Latam por $14.000.000.000 pesos.

«Simplemente es un salvataje de los controladores. Nosotros los accionistas vamos a recuperar solo el 20% del patrimonio invertido», contó el empresario que desde hace tiempo sostenía críticas sobre la empresa, sobre todo por el proceso de fusión empezado en 2012.

Las críticas de Said Yarur van dirigidas a lo que él considera un mala gestión de los principales dueños, que según sus palabras «se están favoreciendo solo ellos mismos». Sus dichos fueron sostenidos a través de los siguiente datos: «Latam antes de la fusión ganaba 320 millones de dólares y tenía una deuda financiera neta de 3.300 millones de dólares. Estábamos en el mejor de los mundos, muy bien. Pero después de la fusión en 2019 yo le reclamé a LATAM que según ellos debían 8.000 millones de dólares. Pero de acuerdo al nuevo sistema IFRS la compañía debería incorporar su deuda por leasing de aviones por 4.000 millones, y terminaron en 12.000 (Los contratos de leasing aeronaves son acuerdos formales que hacen proveedores de aviones para aerolíneas que otorgan servicios de transporte).»

El empresario continuó: «Hoy yo le pregunté al señor Alvo cuánto debía la compañía y me dijo ‘no sé, no te puedo contestar pero está en los balances‘ . Entonces me extraña que el señor Alvo, que dirige la compañía, no sepa cuánto debe la compañía.», sostuvo el empresario sobre lo que le considera una «mala gestión y un patrón de conducta que no corresponde» de los controladores. La empresa en la actualidad funciona con 340 aviones, de los cuales solo 35 son propios de LATAM, el resto son arrendados, según estableció Said Yarur. «¿Qué tienen? Aire…. aire», señaló.

En su entrevista con CNN, el empresario denunció además los 278 millones de dólares a nivel mundial que había pagado la compañía por concepto de multas por colusión y cohecho. Multas en Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Brasil y Argentina. Entre los cargos se encontraban incluso corrupción y soborno, como fue el caso en Argentina, según cuenta el empresario, quien incluso denunció parte de estos hechos, «poniendo en riesgo mi vida», señaló.

El programa representa un dilución de la propiedad de los actuales accionistas, entre ellos, Said Yarur, quien sostuvo que quedaría prácticamente en $0 si no concurre al aumento de capital que solicita la reorganización de la empresa. «Ellos hablaron de una sinergia de 400 millones de dólares cuando se fusionaron, nunca se cumplió, hablaron de 700 millones de dólares después, nuca se produjo la sinergia. Ellos hablaron de que iba a crear riquezas, mentira, crearon pobreza a los accionistas. La riqueza ha sido para ellos«

Entre los tenedores de bonos de que serían perjudicados por la restructuración de LATAM se encuentran las AFPs. El movimiento No + AFP, realizó una denuncia por este hecho, señalando que LATAM debe más de US$500 millones a las AFP. Luis Mesina, su vocero, añadió que «se desconoce aún el real impacto en los fondos de pensiones. Su quiebra afectaría ahorros de los trabajadores». A su vez, interpeló directamente al Superintendente de Pensiones Osvaldo Macías y al presidente del Consejo la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Joaquín Cortez.

Más de US$500 millones debe #Latam a las AFP. El real impacto en fondos de pensiones se desconoce.

Su quiebra afectaría ahorros de los trabajadores. Que dirá Osvaldo Macías @Superpensiones o Joaquin Cortez de @cmfchile_ #NOmasAFP pic.twitter.com/joy5mUwDS2 — Luis Mesina (@LuisMesina1) December 26, 2021

Said Yarur arremete contra Enrique Cueto

En la entrevista con CNN, el empresario Said Yarur aprovechó de increpar a Enrique Cueto, director ejecutivo de LATAM, arguyendo que «compró una exportadora de fruta en Perú, a través de Costa Verde, que tiene mayores ingresos que LATAM, yo me pregunto ¿cómo una persona que quiebra en EE.UU y no le paga a los bancos, a las AFPS, a la AFC, a los bonistas, a todo el mundo está haciendo tremendo negocio para convertirse en la tercera agroexportadora más grande de Perú?. Eso no lo puedo entender», denunció. Esta información fue entregada a las distintas autoridades del país e internacionales para que se investiguen todos los haberes de Costa Verde y sus relaciones con otras empresas.

Para el accionista minoritario de LATAM, la pandemia fue solamente «la guinda de la torta», porque según explica la empresa ya venía mal desde antes, comparando el caso con las aerolíneas JetSmart y Sky, que en la actualidad no se encuentran con grandes problemas de solvencia como el caso de LATAM.

«Esto no puede seguir pasando en Chile. Yo voy a hablar con el presidente Boric. Esto es un portonazo a los accionistas, los bonistas, las AFPs, AFC, a todo el mundo. Esto no corresponde», sostuvo el empresario, quien comparó las penas de arresto en EE.UU por este tipo de crímenes, frente a las penas chilenas por crímenes de cuello y corbata, como lo fueron clases de Ética que tuvieron que tomar Carlos Lavín y Carlos Délano por Caso Penta.

Said Yarur siguió con las denuncias y acusaciones. «Yo tengo una acusación en la SEC de EE.UU (Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos) por la delación compensada que confesó el dueño de GOL, Henrique Constantino, que habían formado una cuenta corriente, salió en El Mercurio: ‘Dueño de GOL revela pago de coima a congresista brasilero. Empresario Henrique Constantino aseguró a la jusicia que creó con Latam y Avianca Sur un fondo común de 1.1 millones para sobornos‘. Eso está dicho por mí a la Comisión de Mercado Financiero. Andrés Montes me interrogó por eso, y no pasó nada. Entonces como no pasó nada me fui a la SEC de EE.UU, y la SEC está investigando eso.», sentenció Said Yarur. El empresario también aseguró que pese a no concurrir al aumento de capital no vendería sus acciones «voy a dar la pelea hasta el final», dijo.

Para terminar solo señaló que «hay muchos accionistas detrás mío, gente que ha perdido todo su dinero y que están en silencio pasando las penurias con sus familias y económicamente. Tú no puedes ganar dinero destruyendo el patrimonio de otras familias. Y eso es lo que ha pasado aquí en Latam».

*Según lo expuesto Agenda Económica el 23 de diciembre, luego de la junta de accionistas de LATAM Airlines el precio de las acciones de la aerolínea cayó un 4%, quedando en $288 pesos cada una.*

El lazo Cueto-Piñera

Vale recordar que en 2020, dos semanas antes que LATAM se amparara en el Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de EE.UU, los Cueto realizaron importantísimo «pago» a los Piñera Morel a través de la Sociedad Costa Verde Aeronáutica S.A, de la familia Cueto, a Inversiones Odisea Ltda, de los hijos del actual presidente, Sebastián Piñera.

Lo anterior con motivo de un «crédito» por miles de millones de pesos otorgado el año 2016 a Costa Verde Aeronáutica S.A a manos de Odisea Ltda, empresa perteneciente a los cuatro hijos de Piñera, por traspasos nunca aclarados hechos por el presidente.

El pago del crédito, de $26 mil millones de pesos, se realizó en marzo de 2020. La medida no parecía lógica bajo el análisis general. Ya que se realizaba un pago anticipado, a un crédito que tenía vigencia por lo menos hasta 2021, justo en la peor época para el transporte aéreo mundial, en exponencial crisis por la pandemia y multitudinario cierre de aeropuertos y restricción de vuelos. A lo anterior se le sumaba el sobreendeudamiento de la compañía aérea, lo que hacía cada vez más ilógico el pago anticipado, que representaba por lo demás un trato preferente al resto de los acreedores.

Pero ni tan ilógico si la empresa planeaba solicitar rescate financiero al Estado. Según consignó El Mostrador en junio de 2020, fuentes conocedoras de la situación financiera de LATAM advertían en aquel entonces que existía una alta probabilidad de que las familias Cueto y Piñera, durante el primer trimestre de 2020, hubieran estado negociando y arreglando la vitrina financiera de Costa Verde Aeronáutica S.A., con el fin de que los Cueto no fueran deudores de los Piñera Morel y, así, reducir el ruido político para cuando la señalada aerolínea solicitara el rescate financiero de parte del Estado de Chile.

El anterior acuerdo se realizaba mientras quienes pagaban los costos más altos de la crisis eran los y las trabajadoras de la aerolínea. El 18 de marzo del 2020 se les anunció a todas y todos los trabajadores la rebaja del sueldo en un 50% por 3 meses, mismo día que se decretaba estado de excepción constitucional, y cuando todavía la empresa no sufría el impacto de la pandemia. LATAM, por su parte, no acepto devolver esta reducción a las y los trabajadores, ni garantizar puestos de trabajo. Quienes no aceptaron la rebaja impuesta fueros despedidos.

Una vez terminados los meses de reducción de sueldo, y en mitad de una política de despidos masivos que dejó sin fuente de trabajo a aproximadamente 15 mil trabajadores, la empresa suscribió nuevos acuerdos: reducciones de sueldo de 20% y 30% en diversas áreas, por dos años y en algunos casos de manera permanente. Todo esto ha arrastrado a que el panorama global de la empresa hoy sea el siguiente: despido masivo de miles de trabajadores, baja de sueldos, accionistas minoritarios perjudicados y la incerteza sobre la afectación en los fondos de AFP de trabajadores y trabajadoras. Todo esto en aras de lo que pareciera ser un salvataje solo para los principales dueños.