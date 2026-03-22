Santiago Wanderers Sub 20 en lo más alto de América y la historia: Campeón de la Libertadores

Wanderers hace historia: campeón de América Sub 20 tras épica definición a penales ante Flamengo

La hazaña ya es leyenda. Santiago Wanderers se coronó campeón de la CONMEBOL Libertadores Sub 20 tras vencer por penales a Flamengo, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos en Quito. El conjunto porteño logró lo impensado: derribar al vigente bicampeón y quedarse con el título continental.

El partido fue una final de alta tensión. Wanderers mostró carácter para competir de igual a igual ante un Flamengo dominante en el torneo, resistiendo los embates brasileños y respondiendo con orden y eficacia. Tras el empate en el tiempo reglamentario, minuto 89, con gol de Sebastián Vargas, la definición desde los doce pasos se transformó en el escenario de la gloria, donde el cuadro chileno fue más certero: 5 a 4 para el club Caturro.

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Con este triunfo, el Decano no solo levanta su primer título internacional juvenil y de todo Chile, sino que instala su nombre en la historia grande del fútbol continental. Una generación que rompe esquemas y enciende la ilusión de todo un país y obviamente del puerto, demostrando que el fútbol chileno puede reinar en América, a pesar de que el club se encuentra en la Primera B del fútbol profesional.

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