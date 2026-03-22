Santiago Wanderers Sub 20 en lo más alto de América y la historia: Campeón de la Libertadores

Santiago Wanderers se consagró campeón de la CONMEBOL Libertadores Sub 20 tras vencer al gigante Flamengo en una dramática definición a penales, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos. El cuadro chileno logra un título histórico, derrotando al bicampeón y posicionándose en la élite del fútbol juvenil del continente.

Santiago Wanderers Sub 20 en lo más alto de América y la historia: Campeón de la Libertadores
Seguel Alfredo

Wanderers hace historia: campeón de América Sub 20 tras épica definición a penales ante Flamengo

La hazaña ya es leyenda. Santiago Wanderers se coronó campeón de la CONMEBOL Libertadores Sub 20 tras vencer por penales a Flamengo, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos en Quito. El conjunto porteño logró lo impensado: derribar al vigente bicampeón y quedarse con el título continental.

Ver también / Wanderers Sub 20 hace historia en la Libertadores al vencer a Palmeiras en semi finales.

El partido fue una final de alta tensión. Wanderers mostró carácter para competir de igual a igual ante un Flamengo dominante en el torneo, resistiendo los embates brasileños y respondiendo con orden y eficacia. Tras el empate en el tiempo reglamentario, minuto 89, con gol de Sebastián Vargas, la definición desde los doce pasos se transformó en el escenario de la gloria, donde el cuadro chileno fue más certero: 5 a 4 para el club Caturro.

Mira la tanda de penales (Video Conmebol)

Con este triunfo, el Decano no solo levanta su primer título internacional juvenil y de todo Chile, sino que instala su nombre en la historia grande del fútbol continental. Una generación que rompe esquemas y enciende la ilusión de todo un país y obviamente del puerto, demostrando que el fútbol chileno puede reinar en América, a pesar de que el club se encuentra en la Primera B del fútbol profesional.

Celebraciones en Valparaíso

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