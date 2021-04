¡Se hace la víctima! Paris rechaza las críticas en su contra y manda a los medios a ser como Canal 13

En medio de las críticas por el manejo de la pandemia del Covid-19, el ministro para la Salud, Enrique Paris, mandó a los medios de comunicación a ser y tratar la noticia como Canal 13, reconocido por ser progobierno.

«Considerando que está a cargo de la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA), que a juicio de los especialistas y principalmente del Colegio Médico, ha sido el punto más débil de la pandemia, y es uno de los factores principales que tiene al COVID-19 muy complicado, prácticamente descontrolado, con gran parte de su población confinada, ¿ha pensado en renunciar a su cargo por el mal funcionamiento de la estrategia?», preguntó uno de los periodistas que asistió al reporte diario.

En dicho reporte, el ministro informó sobre más de ocho mil nuevos casos positivos por Covid-19, por segundo día consecutivo.

Al escuchar la palabra “descontrolado”, el titular del Ministerio de Salud no dejó que la subsecretaria Paula Daza – a quién iba dirigida la pregunta por ser la encargada de dicha estrategia – respondiera al periodista, y aseveró que “es falso” que en Chile se encuentre descontrolado.

«Ahí usted incluye ciertas aseveraciones que no son verdaderas: totalmente descontrolado, el país en caos. Eso no es así, no hay descontrol, lo que pasa es que hay aumento de casos de los pacientes y, como dije anteriormente, incluso lo habíamos previsto», puntualizó Paris.

En este sentido, recomendó a los medios de comunicación a tratar la noticia como lo ha hecho Canal 13, haciendo referencia a una entrevista que le realizaron este viernes.

«Ayer (viernes) estuve en un programa de Canal 13, muy diferente a los matinales, donde realmente la actitud propositiva, la actitud colaboradora de la gente, del sicólogo que estaba ahí, por ejemplo, es lo que esperamos de los medios de comunicación», sentenció.

Sin autocrítica y, además, quiere pautear a la prensa.

Durante la rueda de prensa – cita CNN –, el ministro Paris señaló que esta ola de contagiados es un escenario similar al que pasó en Israel y Estados Unidos durante la jornada de vacunación.