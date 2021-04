Subpesca se mueve y cita a reunión cerrada ante Supremazo que pone fin al privilegio de la pesca industrial en el norte

El jueves de la semana pasada la Tercera Sala de la Corte Suprema (C.S) acogió el recurso de protección presentado por el pescador artesanal Sergio Guarache Gómez, en contra de la Resolución Exenta N° 3075 del 12 de septiembre de 2019, dictada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca).

La normativa autorizaba la operación de actividad pesquera industrial en un área de reserva de pesca artesanal, dentro de las cinco millas marinas en las Regiones de Arica y Parinacota y la de Tarapacá, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.

El fallo de la Corte Suprema es considerado histórico, ya que pone fin a un privilegio que se extendió por más de 25 años a favor de las pesqueras industriales, Corpesca y Camanchaca, según lo expresado por el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp). Ambas compañías podían hasta el pasado jueves ingresar a la zona de reserva y extraer sardina española y anchoveta en procesos que se conocen como “perforaciones”.

“La autorización concedida por la recurrida (Subpesca) en favor de la pesca industrial y que se extiende por décadas ha devenido en los hechos en un auténtico privilegio, no siendo razonable que éste se perpetúe, toda vez que con ello se excepciona la reserva que el ordenamiento jurídico ha establecido de manera explícita en favor de la pesca artesanal”, consignó la sentencia.

«Es un triunfo importantísimo para la pesca artesanal poder ganar en esta última instancia de la Justicia a un gigante del mundo de la pesca. Es como una lucha entre David y Goliat. Nosotros hemos trabajado en este tema desde hace como 4 años, porque veíamos cómo esta resolución de Subpesca era un abuso. Y ese abuso repercutía en la pesquería propiamente tal y era algo que no podía seguir pasando, porque daña potentemente a los ecosistemas marinos tanto del fondo como de las especies. Entonces para nosotros como pescadores artesanales este fallo es fundamental.» señalan desde las asociaciones de pescadores artesanales del Norte.

Por su parte, Subpesca señaló a través de un comunicado en Facebook el 5 de abril que acatará el fallo de la Corte Suprema, mientras se avanza en la ley corta de pesca. “En el marco de la tramitación de la ley corta de pesca en el Congreso, la subsecretaría buscará poner sobre relieve el papel de los pescadores artesanales en la autorización de las perforaciones. Junto con lo anterior, se procurará que Subpesca emita su opinión técnica en cada caso”, señaló la institución.

Reunión de Subpesca a puertas cerradas

Sin embargo, la consideración que compromete Subpesca con los pescadores artesanales pareciera ser no del todo cierta, o al menos una consideración que no se extiende a todos los sectores de la pesca artesanal. Esto basado en la reunión que convocó el organismo público para esta mañana a las 11.30 hrs., de la que solo se hizo parte a la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) y a la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach). Condepp fue invitada pero se retiró de la convocatoria.

Este miércoles se publicó una carta abierta firmada por 38 asociaciones, coordinadoras y sindicatos del sector de la pesca artesanal. En la carta los pescadores se dirigen a la Corte Suprema para reconocer el histórico fallo y explicar la significancia que tiene para el sector y para la conservación de los recursos marinos. Pero además hacen un llamado a la ciudadanía a estar vigilante ante cualquier intento de las megaempresas de la pesca industrial para revertir el fallo.

«A la ciudadanía toda le pedimos estar alerta de que las grandes empresas pesqueras por este rato acompañados de sindicatos que se escudan bajo el nombre de artesanales saldrán a buscar la forma de revertir esta sentencia y encontrar la forma para seguir con los privilegios de las 7 Familias. SUBPESCA ya ha desplegado a sus funcionarios para que citen a reuniones de sindicatos de pescadores para perfilar su propia estrategia.«, expresa la carta.

Gino Bavrestello, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral y vocero de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal, en conversación con El Ciudadano, expresa su desconfianza y malestar frente a la convocatoria de Subpesca, que ha dejado fuera a un gran número de organizaciones de la pesca artesanal y en la que se presume se discutirá y se plantearán líneas de acción sobre el fallo de la C.S y la ley corta de Pesca.

«Ahora la Subsecretaría de Pesca convoca una reunión a la que no somos invitados, así como muchas federaciones y sindicatos más. La señal que nos da el gobierno con todo este secretismo es que no busca tomar en cuenta realmente la opinión de los pescadores artesanales, y que no le interesa en lo más mínimo la protección y conservación de los recursos hidrobiológicos.», señala Bavrestello.

El dirigente y pescador añade que con este tipo de reuniones, carentes de toda transparencia, Subpesca busca cimentar un camino para «pasar por encima del Estado de derecho y desconocer la sentencia del máximo tribunal de justicia, para acordar entre cuatro paredes y con un sector sumamente reducido de la pesca artesanal, los lineamientos que permitan a la pesca industrial seguir extrayendo y devastando los recursos del mar, dentro de estas cinco millas que son de uso específico para la pesca artesanal, en consideración del maga impacto que genera la pesca industrial.»

«Cualquier decisión o acuerdo que se tome en una reunión cerrada, que convoca únicamente a dos o tres organizaciones del mundo de la pesca artesanal no es soberana, ni representativa y carece de toda legitimidad«, concluye el dirigente.