Subsecretario de Minería Willy Kracht no asistirá a Comisión de Minería, diputado Sebastián Videla señala:  “Lo encuentro impresentable. Sería bueno que se transparente el motivo puntual por lo que faltará a la sesión”

Está próxima a anunciarse la Empresa Nacional del Litio, y existe incertidumbre. La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en su labor fiscalizadora ha citado a informar al subsecretario de Minería Willy Kracht, pero éste se ha excusado indicando “causas mayores”.

Consultado al respecto el parlamentario Sebastián Videla ha señalado a El Ciudadano “se pidió que él asistiera justamente a hablar de esas declaraciones (El Mercurio), que desde mi punto de vista son muy lamentables, que él ha dado a conocer, adelantándose a una situación con algo tan importante como lo es el litio”.

El parlamentario ha expresado “El negocio del litio está regulado en la ley 21.132 que da a conocer que el litio, pertenece en el marco legal a nuestro país. Hay una preocupación y un manto de duda respecto a cuál es la posición del gobierno, y el subsecretario señala que asistirá solo hasta tres semanas más”.

Lo que sería grave es que se haga el anuncio de la Empresa Nacional del Litio, sin haber informado a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Minería de los alcances de éste. El anuncio que era en enero fue postergado tras investigación de El Ciudadano, para el mes de marzo, según confirmó a éste mismo medio del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Consultado el diputado Sebastián Videla sobre que el subsecretario Kracht ha dejado ver en los medios de comunicación, que la Empresa Nacional del Litio se contempla trabajar en los salares que no son el de Maricunga ni en el de Atacama, que son los salares donde hay más litio comprobado, sino en otros salares que tiene menos riquezas , Videla señaló “Son parte de las dudas que yo he planteado. Lo he conversado muy en general, pero espero en los próximos días o semana, reunirme con la ex diputada y ahora ministra de Minería, Marcela Hernando, de la que tengo muy buenas referencias. No me cabe duda que ella tendrá un rol importante en esto. Te adelanto, tiene que ser un gran porcentaje del Estado para manejar el litio, tiene que haber un gran control del estado en el manejo del Litio” dijo el fiscalizador y legislador.

El parlamentario frente al rol que ha jugado SQM, empresa que tiene el arriendo parte importante del salar de Atacama y busca perpetuarse sin licitación, dice “Es lamentable que hayan corrompido a la política, recordemos que hubo un financiamiento irregular por parte de esta empresa”

Consultado respecto a que SQM no está pagando el impuesto específico de la minería del litio y que existe una demanda del Servicios Impuestos Internos, dilatada en juicios, Videla dijo

“Entiendo que esto fue a través de un acuerdo, que se firmó en el año 1993, pero obviamente, nos gustaría analizar en detalle este proceso, y por qué no reunirse con Servicios de Impuestos internos, para que ellos nos puedan entregar detalles” .

Respecto a la inasistencia de Kracht a la comisión de minería fue enfático “Lo encuentro impresentable. Sería bueno que se transparente el motivo puntual por lo que faltará la sesión. Solicitaré se aclare el motivo real de su inasistencia”

