Terremotos en distintas partes del Mundo en medio de tormenta solar

Este 21 y 22 de noviembre de 2022 se han producido movimientos telúricos de importancia en México, Islas Salomón entre otras latitudes, tras producirse una eyección de masa coronal del Sol y que fue alertada por el NOAA.

Los meteorólogos del NOAA alertaron temprano el 18 de noviembre de la posibilidad de tormentas geomagnéticas, esperando una corriente de viento solar de alta velocidad golpee la Tierra entre el 20 y 21 de noviembre. El tsunami de energía fluyó desde un gran agujero en el sur de la atmósfera del sol y que se puede apreciar en la imagen superior.

La mancha solar estudiada, AR 3150 explotó el 19 de noviembre a las 12:56 UT generando una llamarada solar clase M1.

Esta vez, el Índice KP de la Tierra –KP, Planetarische Kennzifer-, cuyo indicador fue desarrollado para representar la radiación de partículas solares a través de su efecto magnético en nuestro planeta, no se vio mayormente alterado ya que el golpe fue de refilón. No obstante, el flujo de la energía proveniente del Sol habría viajado nuevamente hasta las rocas ígneas desencadenando diversos movimientos sísmicos.

En la principal isla de indonesia, Java, el 19 de noviembre un terremoto dejó al menos 268 muertos y cientos de heridos y desparecidos. El terremoto se registró a 20 km de profundidad y fue de 5,9.

En Isla Salomón, el 21 de noviembre el registro es del movimiento telúrico fue 7,0.

En México 22 de noviembre, según USGS, el epicentro fue ubicado a 30 km al oeste suroeste de Las Brisas, México. Las Brisas se encuentra en la península de Baja California, al sur de la frontera entre México y California. El movimiento fue de 6,9.

La correlación de tormentas solares y terremotos, ha sido largamente documentada por El Ciudadano. El último terremoto de importancia en Chile (2010), también coincidió con el fenómeno descrito.

Hay intervalos de tiempo dentro en los ciclos solares en que estas eyecciones son más frecuentes e intensas, aunque no necesariamente ocurren cuando el sol está cerca a sus máximos, cada 11 años aproximadamente. Pero no hay que olvidar que el astro también viaja en el Universo junto a la Tierra y en su camino encuentra distintas fuerzas.

Podríamos graficar que el planeta está siendo bombardeado diariamente desde el Sol. Olas viajan por el espacio despedidas por éste, tal como un tsunami por los mares y si alguna llega a la playa Tierra, ella sufre las consecuencias.

La magnetósfera logra amortiguar, pero hay ocasiones en que las descargas llegan hasta las mismas fallas tectónicas, haciendo que la posibilidad de que una placa terrestre se desplace bajo otra provocando un sismo sea probablemente mayor, según científicos del Observatorio Nacional Astronómico de China.

Sus conclusiones, basadas en el estudio de la corriente de Foucault, presente en el golpe electromagnético, los ha llevado a concluir que éstas “producirían un calentamiento en las fallas conllevando a una disminución de la resistencia de corte y el límite de fricción entre las rocas”. Su estudio: Possible triggering of solar activity to big earthquakes (Ms≥8) in faults with near west-east strike in China, Science in China Series G: Physics and Astronomy, Volume 47, Issue 2, pp.173-181, Yanben Han, Zengjian Guo, Jinbing Wu and Lihua Ma, 2003.

Por Bruno Sommer Fundador El Ciudadano

