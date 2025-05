“Todo va a las manos privadas”: Eduardo Artés lanza crítica al Estado y llama a cambiar su estructura de raíz

El precandidato presidencial Eduardo Artés lanzó una dura critica al Estado y extendió un llamado a cambiar su estructura de raíz.

Durante su participación en el programa «Sin Filtros», el profesor normalista denunció que la ciudadanía se encuentra desprotegida ante un Estado ausente.

Explicó que durante los recorridos que está realizando por diversas localidades del país se ha encontrado con que las y los chilenos se encuentran en una «situación de abandono absoluta».

«Me he encontrado con un Estado ausente, pero ausente en todo. En Tocopilla (Región de Antofagasta) me decían, mire resulta que acá hace años que no se construye una casa por parte del Estado, ni una sola. En el Taltal hace decenas de años que no nace un taltalino, porque van a nacer Antofagasta, porque el hospital no tiene las condiciones para que nazcan. Es decir, estamos en una situación de abandono absoluta y esas dos lugares es un ejemplo como tiene el estado abandonado a los pueblos pequeños. Sobre todo los que están para el norte», planteó.

Ante este escenario, el precandidato independiente planteó que «hay que cambiar el Estado, porque «indiscutiblemente está al servicio de la privatización, porque es un Estado que no hace funcionar la salud, la educación, nada funciona bien, todo va a los ojos y a las manos privadas».

«Tenemos un Estado subsidiario que no cumple y le pasa la platita a privados», enfatizó.

Artés criticó la falta de atención por parte del actual Gobierno a las demandas populares que dieron origen al estallido social de octubre de 2019.

«Lo mejor que ha hecho el Gobierno es volver a la (supuesta) normalidad que había antes, fue esconder todas las demandas debajo de la alfombra», señaló.

Durante su participación en «Sin Filtros» el precandidato presidencial independiente apoyado por PC-AP, planteó que de llegar a La Moneda impulsará el desarrollo de un Estado patriótico popular, «que tenga soberanía que industrialice el país, que le dé un carácter de identidad máximo en un momento de pre guerra mundial, en que la complicación está enorme».

Artés indicó que su propuesta de Estado apunta a fortalecer aquellos sectores que son claves para atender las necesidades de la población, como es el caso de la agricultura.

«No producimos nada, aquí no producimos por culpa de este gobierno, de los gobiernos anteriores, no tenemos seguridad alimentaria, el 80% de lo que comemos acá viene del extranjero, no tenemos una política económica que dirija las cosas», criticó.

Artés: «Nuestra propuesta es totalmente distinta, es de izquierda»

El profesor normalista insistió en diferenciar su candidatura de la de otros sectores que son «herederos de la Concertación» y respaldan al actual Gobierno, ya que él representa a la izquierda.

«Nuestra propuesta es totalmente distinta, es de izquierda. No creo que el gobierno sea de izquierda», indicó.

«Ellos son los nietos de Aylwin y de eso hay que hacerse cargo. Después que la concertación se viene prácticamente guarda bajo. Los que vienen en reemplazo son ellos. Sí son los mismo, tienen la misma ideología, el mismo pensamiento, la misma forma de actuar son exactamente iguales. La mayoría de quienes están hoy día con Boric quiénes son, es la antigua concertación», apuntó.

Eduardo Artés dejó en claro que quienes lo acompañan y respaldan en su candidatura independiente «son voluntarios».

«Nosotros somos revolucionarios y combatimos la delincuencia», enfatizó.

Candidatura presidencial alineada con la demanda y la lucha social

El profesor Artés se encuentra buscando apoyo ciudadano para inscribir oficialmente su candidatura en el Servicio Electoral (Servel).

De hecho, ha recorrido diversas localidades del país como parte de la recolección de patrocinios para presentar su nombre como independiente en la papeleta presidencial de los próximos comicios presidenciales.

Durante su participación en Sin Filtros relató que ha sostenido encuentros con estudiantes de la Escuela Derecho de la Universidad de Chile y también de la Escuela de Arquitectura de esta casa de estudios, así como con alumnos de la Usach y la Universidad de Antofagasta.»

«Es muy fuerte y la cantidad de patrocinios que estamos sacando dentro del estudiantado, es muy grande. Este candidato no es expulsado de las universidades, por el contrario, he recibido con mucha fuerza por parte de los estudiantes», destacó.

El precandidato ha puesto énfasis en diferenciarse del resto de aspirantes a la silla presidencial en la manera de lograr conectar con la ciudadanía para obtener su respaldo; señalando que Chile atraviesa un tiempo de elecciones, que puede ser visto con un «tiempo de demagogia y también de dignidad, coherencia, de propuesta de cambios urgentes y profundos».

«La ultra derecha los Kaiser, Kast y Matthei hacen competencia quién propone mas cárceles en le desierto y gatillo fácil, y limitar e incluso eliminar derechos sociales. Otros como Jara hablan contra las AFP y se olvidan que hace un par de meses bailaban cumbia fortaleciéndolas y no falta quien para conseguir patrocinios (Marco Enriquez) promete construir un estadio al equipo de futbol de la U. de Chile. Por nuestra parte desde la demanda y lucha social, desde la propuesta de Patria Nueva y Popular de perspectiva Socialista trabajamos duro por obtener los patrocinios necesarios para inscribir nuestra candidatura. ¡Cada uno en lo suyo!», señaló.

A continuación, el video de la participación del profesor Eduardo Artés en el programa «Sin Filtros»: