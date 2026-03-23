Triunfo del socialismo y la izquierda sobre la ultraderecha en Francia: París, Marsella y Lyon

Las elecciones municipales celebradas este fin de semana en Francia han dejado un panorama político definido: la izquierda mantiene su control sobre las tres principales ciudades del país, infligiendo derrotas significativas a la ultraderecha y a la derecha tradicional en los grandes núcleos urbanos. París, Marsella y Lyon siguen siendo bastiones progresistas.

En una jornada electoral marcada por una participación superior a la de 2020 (en torno al 57%) , los socialistas y ecologistas lograron retener sus posiciones clave, mientras que el partido de ultraderecha Agrupación Nacional (RN) y Los Republicanos (LR) sufrieron reveses en sus objetivos principales.

Victoria socialista incontestable en París

En la capital, el candidato socialista Emmanuel Grégoire obtuvo una victoria clara y contundente, sucediendo así a Anne Hidalgo. Con un amplio margen, Grégoire derrotó a la candidata de la derecha, Rachida Dati, que contaba con el apoyo del macronismo y aspiraba a convertir a la capital en un símbolo del cambio político.

Según las estimaciones, Grégoire alcanzó cerca del 51,8% de los votos, mientras que Dati se quedó en un 39,6%, una diferencia de más de 12 puntos que disipó cualquier duda sobre un posible vuelco a la derecha . «París ha decidido seguir fiel a su historia», declaró un emocionado Grégoire, que calificó su éxito como «la victoria de una cierta idea de París, un París vivo, progresista y popular» . La candidata de La Francia Insumisa (LFI), Sophia Chikirou, quedó relegada a un tercer puesto.

Marsella y Lyon: bastiones de izquierda consolidados

La misma tónica se repitió en la segunda y tercera ciudades más importantes del país.

En Marsella, el alcalde socialista saliente, Benoît Payan, fue reelegido con comodidad. Su victoria adquiere un simbolismo especial por ser un freno directo a la ultraderecha. Payan obtuvo aproximadamente el 54,7% de los sufragios, doblando al candidato del RN, Franck Allisio, que se quedó en el 40,1% . La candidata de la derecha, Martine Vassal, apenas superó el 5%, evidenciando el hundimiento de esa opción en la ciudad mediterránea .

En Lyon, la victoria fue más ajustada pero igualmente significativa. El ecologista Grégory Doucet, al frente de una alianza de izquierdas (Ecolo-PS-PCF-LFI), logró imponerse al candidato del centro-derecha, Jean-Michel Aulas, por un estrecho margen (51,1% frente a 48,9%) . A pesar de que Aulas anunció su intención de presentar un recurso por «numerosas irregularidades» , los resultados consolidan a Lyon como una ciudad gobernada por la izquierda ecologista.

Una victoria con matices: el resto del territorio

Aunque el triunfo en las grandes ciudades es innegable para la izquierda, el mapa electoral francés muestra una realidad más compleja que dibuja un país fragmentado de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Mientras el Partido Socialista y los ecologistas celebraban sus éxitos en las metrópolis, Los Republicanos (LR) lograban hacerse con el control de varias ciudades medianas, arrebatándolas a la izquierda. Es el caso de Clermont-Ferrand (bastión socialista durante 80 años), Besançon (donde la izquierda gobernaba desde 1953) y Brest, que cayeron en manos de candidatos de derecha .

Por su parte, la ultraderecha del RN, liderada por Jordan Bardella, también consiguió avances territoriales, aunque se quedó sin sus grandes premios. Fracasó en sus intentos por conquistar Toulon y Nîmes, pero celebró victorias en ciudades como Carcassonne, Saint-Avold o Liévin, consolidando su influencia en la Francia media y rural .

Lecciones para el futuro: la estrategia de alianzas

El análisis de los resultados también deja una lección interna para la izquierda francesa. En ciudades donde el Partido Socialista y los Ecologistas decidieron aliarse con La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, los resultados fueron mayoritariamente negativos. Ciudades como Limoges, Toulouse o Avignon, donde se aplicó esta estrategia de fusión, acabaron cayendo en manos de la derecha o no lograron los objetivos esperados . En cambio, donde el PS y los ecologistas concurrieron sin LFI, como en París y Marsella, los resultados fueron victorias aplastantes.

Esta dicotomía abre un profundo debate dentro del arco progresista sobre el camino a seguir de cara a los próximos comicios presidenciales, mientras que la derecha y la ultraderecha, aunque frenadas en las grandes ciudades, demuestran su capacidad de arraigo en el resto del territorio.

En resumen, el fin de semana dejó un resultado dual, la izquierda (socialistas y ecologistas) se alza con un triunfo simbólico y político de gran magnitud al retener París, Marsella y Lyon, infligiendo severas derrotas a la ultraderecha en sus intentos por tomar las grandes capitales regionales. Sin embargo, la expansión territorial de la derecha tradicional y la ultraderecha en ciudades medianas y el campo dibujan un escenario de máxima competitividad de cara al futuro.

El Ciudadano