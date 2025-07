Escocia a Trump: “Dictador, invasor, inmoral”

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dedicaba a recorrer los campos de golf de su lujoso complejo en Turnberry, cientos de personas salieron a las calles de Edimburgo y Aberdeen para expresar un mensaje contundente: Trump no es bienvenido en Escocia. Las manifestaciones, organizadas por la coalición Stop Trump, reunieron a sindicatos, colectivos feministas, organizaciones climáticas y grupos de solidaridad con Palestina.

En las afueras del consulado estadounidense en Edimburgo, a escasos metros del Parlamento escocés, más de 1.500 personas alzaron pancartas con frases como “Haz que América piense otra vez”, “Detengan a Trump” y “Donald Trump es un dictador”. Algunas personas incluso se disfrazaron en señal de protesta, como una manifestante caracterizada como personaje de El cuento de la criada, símbolo de la resistencia feminista.

En este sentido, la prensa no se anduvo con rodeos, así tituló The National en su versión impresa: “Convicted US felon to arrive in Scotland” —o en buen castellano, “Delincuente condenado de EE.UU. llega a Escocia”. La portada encendió a los seguidores de Trump, pero el medio fue tajante: “¿Qué parte no es cierta?:

Today's front page 📰 Convicted US felon to arrive in Scotland



Our front page has caused a stir online, prompting anger from Donald Trump's supporters. So, we want to ask: which part is factually inaccurate? 🤔 pic.twitter.com/uzs6MBYHy7