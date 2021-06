Venezuela exige a Biden que rectifique su política de sanciones y vuelva a la legalidad

El Gobierno venezolano pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que reflexione y rectifique la política de sanciones que consideró ilegales hacia el país, a fin de volver a la «legalidad» de la Carta de Naciones Unidas y establecer una relación de respeto mutuo con Caracas.



«¿Qué esperamos nosotros de Joe Biden? Que reflexione, que rectifique, que nos respete, que podamos establecer una relación de respeto mutuo entre ambos», señaló el canciller venezolano, Jorge Arreaza en una conferencia en el club de debate Valdái, durante su visita a Moscú, Rusia.



«Si Estados Unidos quiere hacer negocios con Venezuela, bienvenido», señaló Arreaza, pero recalcó que Washington debe devolver al país su industria y las empresas que le «arrebató por la fuerza».

Citó como ejemplo a Citgo -filial de la estatal petrolera Pdvsa- con sus refinerías y red de estaciones de servicio en Estados Unidos y a la petroquímica venezolana Monómeros, que opera en Colombia, entre otros activos venezolanos en el exterior.

Jorge Arreaza se reunió con su homólogo ruso Serguéi Lavrov. Foto RT.

El canciller subrayó que «las sanciones son ilegales» y pidió a Estados Unidos que vuelva a la legalidad. «Nosotros sabemos que el que se sienta en el Despacho Oval no toma las decisiones en Estados Unidos, pero tiene alguna influencia y su equipo también. Y ojalá puedan reflexionar y (….) volver a la legalidad de la Carta de Naciones Unidas y establecer una relación de respeto con Venezuela», enfatizó.



El pasado jueves, el Gobierno de Estados Unidos “suavizó” algunas sanciones económicas contra Venezuela y otros países para permitirles la adquisición de materiales relacionados con la pandemia como vacunas, mascarillas, tanques de oxígeno o ventiladores.

Sistema financiero entre en pánico cuando ve las siglas de Venezuela

«Han tenido que emitir una licencia particular para eso. Es muy probable que esa licencia tampoco sirva para nada en la práctica, porque el sistema financiero internacional entra en pánico cuando ve las siglas ‘ven` de Venezuela, las de Irán o las de Cuba», afirmó Arreaza.



El canciller recordó que «en plena pandemia» hay 6.000 millones de dólares de Venezuela bloqueados en el exterior a causa de las sanciones internacionales. «No hemos podido comprar las suficientes vacunas» contra la covid-19, dijo Arreaza.

Explicó que incluso bajo el mecanismo internacional COVAX, ideado para garantizar el acceso global y equitativo a las vacunas, Venezuela tiene dificultades. Foto referencial: Web



Venezuela ha firmado un contrato con Rusia por 10 millones de dosis de sus vacunas y ha recibido 1,2 millones hasta ahora.



«Nosotros estamos muy agradecidos con Rusia. La vacunación en Venezuela avanza en este momento. No a la velocidad que quisiéramos, no a la velocidad ideal», dijo a su vez en una rueda de prensa con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, con quien se reunió el martes.



Dijo que si no fuera por las sanciones, «prácticamente toda la población venezolana estaría ya vacunada. No saben cuán difícil es hacer los pagos para un país tan sancionado como Venezuela», señaló Arreaza en el Valdái.



Explicó que incluso bajo el mecanismo internacional COVAX, ideado para garantizar el acceso global y equitativo a las vacunas, Venezuela tiene dificultades.



«Teníamos que pagar 111 millones de dólares. Pagamos el 96 %, pero el banco suizo UBS bloqueó el último pago, creo que unos 10 millones de dólares. Al bloquearlo, aunque hayamos pagado el 96 % no nos van a enviar ni una sola vacuna, porque es Venezuela», afirmó.



Indicó que, si COVAX no va a suministrar vacunas a Venezuela, entonces «que nos regresen el dinero y compramos vacunas Sputnik V, Sputnik Ligh y EpiVacCorona» a Rusia, dijo Arreaza ante Lavrov.

El diálogo con la oposición venezolana

Los dos ministros también abordaron la realidad del país latinoamericano, lo que incluye el diálogo entre el Gobierno y la oposición, incluido el previsto con el opositor Juan Guaidó.



Arreaza aseguró en el Valdái que el Gobierno va a dialogar «donde sea, como sea y con quien sea» de la oposición, al tiempo que expresó su deseo de que «todos» los rivales participen en las próximas elecciones locales y regionales del 21 de noviembre.



«El señor Guaidó, en su laberinto y declive absoluto, ha querido incorporarse al diálogo. Bienvenido al señor Guaidó y el resto de las oposiciones venezolanas. Siempre hemos estado en el diálogo. No hemos roto nunca el diálogo», sostuvo Arreaza junto a Lavrov.

Expresó su deseo de que «todas las fuerzas de la oposición se independicen de los dictámenes de Washington». Arreaza dijo además que Caracas daría la bienvenida a una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE).



El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, anunció el lunes que la Unión enviará a Venezuela una misión técnica para evaluar si es posible desplegar otra de observación, algo que Lavrov consideró una «buena decisión».



«Lo apoyo y veo en ello la capacidad del señor Borrell de reconocer los anteriores errores de la Unión Europea, que ignoró las realidades y las leyes del país, en este caso, de Venezuela», dijo.

Casa Blanca «complacida» con visita de líderes opositores

Por otra parte, se conoció que una delegación de líderes de la oposición venezolana se reunirá con la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, en el marco de una gira internacional en busca de un apoyo a un «acuerdo de salvación nacional», confirmó a la Voz de América un vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

«Nos complace dar la bienvenida a una delegación de líderes venezolanos a Washington para discutir el progreso hacia negociaciones integrales y con plazos determinados», indicó el funcionario a la VOA.

El funcionario agregó que Washington considera una solución negociada «como la mejor manera de alcanzar elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y restaurar la democracia en Venezuela».

La delegación, encabezada por el abogado y exalcalde venezolano Gerardo Blyde, inició su trabajo el lunes con una visita «de cortesía» a la Organización de Estados Americanos (OEA).

La agenda de los opositores en la capital estadounidense ha sido hermética, pero según fuentes con conocimiento de los planes, se espera que la reunión con Sherman ocurra el jueves. La delegación solicitó reuniones con otros altos funcionarios de la Administración Biden, pero se desconoce si las mismas tendrán lugar.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a la solicitud de información de la VOA sobre posibles encuentros con funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional.

Entre tanto, Blyde explicó a la VOA que la agenda de trabajo “no va a ser pública, algunas partes van a ser reservadas”.

Desde el anuncio en mayo pasado del llamado “Acuerdo de Salvación Nacional” por JuanGuaidó, la oposición venezolana ha dicho que busca un acuerdo «que produzca salidas al país”.

Al ser anunciada la comisión, indicaron que se reunirán con líderes demócratas y republicanos del Congreso. Se espera que estos encuentros se sostengan este miércoles.

Estados Unidos ya ha expresado su apoyo a la iniciativa del líder opositor Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como “presidente encargado”. El embajador de EE. UU. para Venezuela, Jimmy Story, afirmó recientemente que “poco a poco, a través de la mesa de diálogo podemos evaluar las acciones dependiendo lo que están haciendo ellos”.

Canciller Arreaza en Rusia

A la par de la gira de los opositores por Washington -y posteriormente Europa-, el canciller del gobierno venezolano, Jorge Arreaza, se encuentra en Rusia.

El lunes participó en una conferencia del Club Valdai, en Moscú, en la que expresó su deseo de que la Administración Biden «reflexione» y «rectifique» sobre las sanciones impuestas a funcionarios y sectores económicos del país. Instó a «establecer una relación de respeto mutuo» entre los dos países.

Sobre el proceso de posible negociaciones con sectores de la oposición, Arreaza expresó que el gobierno socialista de Maduro está abierto para que «participen todos» los sectores.

La Casa Blanca ha descartado el levantamiento de sanciones hasta que no existan «pasos de buena fe que lleven a un diálogo concreto» que resulte en elecciones «libres y justas» en Venezuela.

(Con información de EFE, RCN Radio Colombia y Voz de América)

