Video de testigo desarma relato de “terrorismo doméstico” tras asesinato de mujer en operativo migratorio del gobierno de Trump

Un video que está circulando por las redes sociales de una testigo que presenció la muerte de una mujer durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad Mineápolis se ha convertido en el principal elemento para desarmar el relato oficial de «terrorismo doméstico» que defiende el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.).

Las grabaciones muestran que la víctima, identificada como Renée Nicole, no intentó atacar a los agentes ni embestirlos con su vehículo, como sostiene la administración de Donald Trump, sino que trataba de abandonar el lugar cuando fue tiroteada.

De hecho, la versión oficial del DHS sostiene que el disparo se produjo en legítima defensa.

En la misma línea, la secretaria de Seguridad de EEUU, calificó justificó el tiroteo alegando que fue motivado por “un acto claro de terrorismo doméstico”.

Today, in an act of domestic terrorism, an anti-ICE rioter weaponized her vehicle against law enforcement. Our officer relied on his training and saved his own life, as well as the lives of his fellow officers.



Sanctuary politicians have created an environment that encourages… pic.twitter.com/OGZUkdbr3R — Homeland Security (@DHSgov) January 8, 2026

Durante una visita oficial a Texas, Noem declaró que la mujer habría intentado atropellar a varios agentes federales con su vehículo.

Según su versión, los uniformados estaban tratando de empujar su vehículo debido a la acumulación de nieve cuando Nicole “los atacó a ellos y a las personas que los rodeaban”, intentando atropellarlos y embestirlos con su automóvil.

“Uno de nuestros oficiales actuó de manera rápida y defensiva para protegerse a sí mismo y a quienes estaban alrededor”, aseguró.

Noem: "People need to stop using their vehicles as weapons … it's clear that it's being coordinated. People are being trained" pic.twitter.com/idt8QEgWBb — Aaron Rupar (@atrupar) January 7, 2026

Asimismo, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, señaló que la mujer era «una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos», lo que calificó de un «acto de terrorismo interno», por lo que un agente de ICE, que «temía por su vida», realizó «disparos defensivos».

«La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo», indicó en sus redes sociales la funcionaria.

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 7, 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó el asesinato de Nicole, calificándola como una «agitadora profesional» que atacó brutalmente al agente migratorio.

«Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible. La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia. A juzgar por el video adjunto, cuesta creer que esté vivo, pero ahora se recupera en el hospital», dijo en un mensaje compartido en redes sociales.

Trump: "I have just viewed the clip of the event which took place in Minneapolis, Minnesota. It is a horrible thing to watch. The woman screaming was, obviously, a professional agitator, and the woman driving the car was very disorderly, obstructing and resisting, who then… pic.twitter.com/strH301LId — Aaron Rupar (@atrupar) January 7, 2026

«La situación se está estudiando en su totalidad, pero la razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a nuestros agentes del orden público y del ICE a diario. Solo intentan hacer su trabajo para GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS. ¡Debemos mantenernos firmes y proteger a nuestros agentes del orden público de este movimiento de violencia y odio de la izquierda radical!», agregó el ultraderechista.

Los argumentos del inquilino de la Casa Blanca y los integrantes de su administración para defender el tiroteo fueron duramente rechazados a por las autoridades de Minnesota, quienes cuestionaron tanto el lenguaje utilizado como la interpretación de los hechos.

En una conferencia de prensa, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, tildó de “mentira” la justificación del gobierno federal para la muerte de la mujer y pidió disculpas públicas a la familia de la víctima. “A la familia, lo siento profundamente. No hay nada que pueda decir ahora que alivie su dolor”, expresó.

ICE, get the fuck out of Minneapolis. pic.twitter.com/1gfFC0Le6Q — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026

Frey lanzó un mensaje de forma directa a los agentes federales desplegados en la ciudad.

“Váyanse de Minneapolis. No los queremos aquí (…) La gente está siendo lastimada. Las familias están siendo destrozadas. Y ahora hay una persona muerta”, enfatizó.

Doctor: "Can I go check her pulse?"



ICE: "No! Back off! Now!"



Doctor: "I'm a physician."



ICE: "I don't care." pic.twitter.com/8qUNXuvn8Y — Daractenus (@Daractenus) January 7, 2026

En la misma línea se expresó el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien también rechazó la versión del DHS y cuestionó su credibilidad tras ver el registro compartido en redes sociales.

«He visto el video. No crean esta máquina de propaganda», indicó.

«Hemos advertido durante semanas que las operaciones peligrosas y sensacionalistas del Gobierno de Trump representan una amenaza para la seguridad pública, que alguien iba a salir herido», apuntó la autoridad.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también criticó la brutal acción del ICE afirmando que se trata de un ataque «contra todos nosotros».

«Esta mañana, un agente de ICE asesinó a una mujer en Minneapolis, sólo el último horror en un año lleno de crueldad. Cuando ICE ataca a nuestros vecinos en todo Estados Unidos, es un ataque contra todos nosotros. Nueva York apoya a los inmigrantes hoy y todos los días que vienen», escribió el edil neoyorquino en su cuenta de la red social X.

Video que desmiente la versión de Trump

El registro compartido por una testigo de los hechos recoge la secuencia previa a los disparos y se observa el vehículo de Nicole, un todoterreno detenido de forma transversal en la calzada. Poco después, aparece una camioneta con luces intermitentes colocándose al frente y de ella descienden dos agentes encapuchados, que se aproximan al coche mientras ordenan a la conductora que salga en medio de insultos.

Cuando uno de los agentes intenta abrir la puerta, el vehículo retrocede levemente y después avanza despacio, girando hacia la derecha, aparentemente con la intención de reincorporarse al tráfico y marcharse. Sin embargo, en ese preciso momento, un tercer agente, situado frente al coche, procede a desenfundar su arma y disparas contra la conductora.

Tras recibir varios impactos mortales, el vehículo continúa avanzando sin control unos metros hasta colisionar con otro que se encontraba estacionado.

Las imágenes no muestran una aceleración brusca ni un movimiento dirigido contra los agentes, tal y como sostiene la versión del DHS.

En el registro también se puede apreciar que, una vez efectuados los disparos, la mujer permanece gravemente herida dentro del vehículo.

Según relataron testigos y se desprende de las imágenes, un médico que se encontraba en la zona intentó prestar auxilio inmediato a la víctima, pero, aparentemente, los agentes se lo impidieron a pesar de su insistencia.

«No fue terrorismo doméstico»

A través de su cuenta en X, el ciberanuta Aaron Fritschner indicó que un testigo de los hechos le compartió un vídeo en el que se puede apreciar el momento en que un agente del ICE asesinó Renée Nicole.

Explicó que los fotogramas muestran cómo saca su pistola y la dispara tres veces, matando a la mujer que conducía el vehículo.

Freeze frames of the specific moments when the ICE agent draws and fires his pistol three times, killing the woman driving the vehicle: https://t.co/Sft2GDbtQX pic.twitter.com/aYNnPcADyq — Aaron Fritschner (@Fritschner) January 7, 2026



«En el momento en que el agente saca su arma, solo ese agente, el que disparó, se encuentra en una posición en la que podría ser atropellado por el vehículo. Las afirmaciones de Kristi Noem de que varios agentes corrían peligro son simplemente mentiras. En el momento en que el agente dispara su arma por primera vez, el conductor ha girado las ruedas del vehículo con la clara intención de evitar atropellarlo. En el momento en que fueron asesinados, no podían suponer una amenaza mortal para el agente al que intentaban evitar. Las imágenes capturan el momento en que el agente disparó su arma por segunda vez».

In the moments before he draws his weapon, the agent does not look at the relative positions of his fellow agents to assess whether they are in danger. He locks eyes on the driver: pic.twitter.com/LjvkR7SyQE — Aaron Fritschner (@Fritschner) January 7, 2026

Fritschnner recordó que los agentes del ICE están sujetos a las directrices sobre el uso de la fuerza del Departamento de Seguridad Nacional.

«Esas directrices están llenas de instrucciones, que obviamente se han violado aquí, para evitar el uso de la fuerza letal siempre que sea posible y considerar explícitamente los peligros que supone disparar contra un vehículo en movimiento», subrayó.

También mencionó que el agente migratorio tras haber sacado su arma y disparar, la enfundó y se dirige hacia el lugar del accidente y en ningún momento posó la mirada sobre sus compañeros.

«El DHS afirma que todos estos agentes corrían peligro de muerte, pero él ni siquiera los mira para evaluar su estado, de hecho pasa junto a ellos y es obvio que no supone ninguna amenaza Todo lo que dice aquí el DHS es mentira. No fue terrorismo interno y ella no utilizó su vehículo como arma. El agente no temía por su vida, no prestó atención a sus compañeros, sus acciones aumentaron el peligro para el público, violó las directrices del DHS y no salvó ninguna vida», afirmó.

Slowing down the moments before the agent fires:

1) he places himself in the vehicle's path, filming with his phone

2) When the car backs up and begins to turn, he plants his feet and draws his gun rather than trying to move

3) He positions himself to block the vehicle's path: pic.twitter.com/yWI3uuQVDZ — Aaron Fritschner (@Fritschner) January 7, 2026

Protestas ante políticas migratorias de Trump y violencia policial

La difusión del registro gatilló el rechazo de las organizaciones de derechos civiles, que vienen denunciando el endurecimiento de los operativos migratorios y el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales.

Además, el tiroteo ocurrió en medio de un contexto de creciente tensión por la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que en las últimas semanas intensificó las redadas y operaciones en distintas ciudades del país.

Tras el tiroteo, cientos de manifestantes salieron a las calles de Minnesota para protestar.

En las movilizaciones se registraron consignas contra los agentes federales: “¡Vergüenza!” y “¡ICE fuera de Minnesota!”, corearon los manifestantes tras el cordón policial. La escena evocó otras protestas recientes contra las redadas migratorias en grandes ciudades de Estados Unidos.