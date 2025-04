Vietnam 50 años de la reunificación y liberación de Saigón

El pueblo vietnamita colmó las calles de Hồ Chí Minh, a 50 años de la reunificación y liberación de Saigón. Rostros sonrientes y ojos almendrados brillaron con una emoción expectante. Familias junto a sus niños y niñas vistieron camisetas rojas con una radiante estrella amarilla al centro, emulando en su vestir su emblema patrio. Es 30 de abril del 2025 y el pueblo vietnamita que fue víctima del terror del colonialismo europeo y estadounidense hoy se abrazó fuertemente, para sin olvido y con memoria histórica, proyectarse desde su presente a un próspero futuro.

Por Bruno Sommer

Familias juntos a sus hijos son actores activos de las celebraciones

Ho Chi Minh, Vietnam – Un día 30 de abril de 1975, tanques del Ejército de Vietnam del Norte atravesaron las puertas del Palacio Presidencial en el entonces Saigón, y apresaron a las fuerzas separatistas marcando el fin de dos décadas de división y guerra.

Para millones de vietnamitas, aquel día no solo selló la reunificación bajo un gobierno socialista, sino que cerró un ciclo de colonización, intervención extranjera y lucha por la autodeterminación. Medio siglo después, la fecha sigue siendo un símbolo de resistencia y unidad nacional, aunque sus heridas aún laten en la memoria colectiva.

“Sin ética revolucionaria, aunque sea talentosa, no se puede liderar al pueblo”, señaló Hồ Chí Minh, líder del Partido Comunista de Vietnam cuyas letras y pensamiento está más vigente que nuca en un país que para integrarse al mundo en etapa de globalización optó por la apertura.

Pequeño pero honorable altar en memoria de Hồ Chí Minh

“El Partido no es una organización para mandarines o una mina de oro, debe cumplir la tarea de la liberación nacional, hacer que el país sea rico y próspero y que su gente sea feliz”, reflexionó el «Tío Ho».

Y en ese camino hoy confluye pueblo y autoridades. Un Vietnam pujante que ha experimentado un crecimiento promedio de alrededor del 6,5% anual, rompiendo record para toda Asia el 2024, alcanzando un 7,09%.

Pero eso no es todo, la pobreza multidimensional también viene a la baja año, a año y el salario mínimo al alza, pese a que puede ser menor en comparación a otros países, el costo de vida en Vietnam es más bajo.

El pueblo de Vietnam acampó en las calles esperando los 50 años de la reunificación

Raíces de la división: Colonia a la Guerra Fría

La división de Vietnam en dos estados -el Norte comunista y el Sur anticomunista- se formalizó en 1954 con los Acuerdos de Ginebra, que pusieron fin al dominio colonial francés tras la batalla de Điện Biên Phủ. «Fue una partición artificial, impuesta por potencias extranjeras», afirma el historiador Phạm Quang Minh, citando documentos desclasificados de la época (Archivos Nacionales de Vietnam, 2019).

Hồ Chí Minh, el líder independentista, advirtió entonces: «Ningún vietnamita puede olvidar que nuestro país es uno solo».

La Guerra de Vietnam (1955-1975) exacerbó la fractura. Estados Unidos, temiendo el avance del comunismo en Asia, apoyó militarmente a Vietnam del Sur, mientras China y la URSS respaldaban al Norte.

La Ofensiva Final: Tormenta en Primavera

En marzo de 1975, el Ejército de Vietnam del Norte lanzó la Campaña Hồ Chí Minh, una ofensiva relámpago para tomar el Sur. El general Võ Nguyên Giáp, héroe de Điện Biên Phủ, describió la estrategia: «Aprovechamos la retirada estadounidense y la debilidad del régimen de Thiệu. Cada pueblo liberado es un paso hacia la victoria» (Memorias de Giáp, 1994).

A las 11:30 AM del 30 de abril, el tanque 843 irrumpió en el Palacio de la Independencia. La imagen del soldado norvietnamita Phạm Xuân Thệ ondeando la bandera del Frente Nacional de Liberación (Viet Cong) dio la vuelta al mundo. El presidente survietnamita Duong Van Minh anunció la rendición incondicional: «Estamos listos para transferir el poder y evitar derramamiento de sangre» (Radio de Saigón, 1975).

Acto seguido Estados Unidos, el criminal de guerra, llevaría adelante una operación de nombre “Viento Frecuente”, para por medio de helicópteros ecvacuar a su personal diplomático y militar, como también a la elité vietnamita del sur.

La victoria del pueblo de Vietnam tras una larga resistencia fue dramática. Los efectos del “agente naranja” un herbicida altamente peligroso ocupado por Estados Unidos con Keneddy a la cabeza durante la guerra, dejó mutaciones yagas en la población vietnamita y su medioambiente.

Atrocidades que quedaron retratadas en imágenes como la obtenida por el fotógrafo japonés Goro Nakamura.

Goro Nakamura es homenajeado en el Museo de Memoria de la Guerra de Vietnam

30 de abril 2025: Vietnam 50 años de la reunificación y liberación de Saigón

El pueblo de Vietnam tuvo su premio tras pernoctar en las calles esperando obtener una buena posición para disfrutar del desfile en familia. Acto que no se puede calificar como exclusivo de militares, pues la ciudadanía también desfila representada por actores de los distintos sectores de la sociedad vietnamita.

Autoridades y ciudadanía momentos antes del inicio del desfile

Junto con ver desfilar a militares y sus distintas brigadas con un gran componente femenino, a paso firme, movimiento disciplinado de brazos, también desfila el mundo de la agricultura, los artistas, los científicos y deportistas en perfecta armonía cívica-militar.

Desfile de una brigada femenina vietnamita

Artistas también desfilan dando cuenta de la rica diversidad de la sociedad vietnamita

En Vietnam el concepto «unidad» es central. Así ha sido concebido por Ho Chí Minh y recordado en el texto de To Lam, Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, recientemente «La aspiración a un Vietnam pacífico, unificado, independiente y libre es la llama sagrada que ha alimentado el nacionalismo durante miles de años. Desde que los Reyes Hung fundaron el país hasta la fecha, a través de las resistencias contra invasores extranjeros para defender el país y sus fronteras, el patriotismo y el nacionalismo siempre han sido el hilo conductor a lo largo de la historia. Bajo el liderazgo del Partido y el Tío Ho (Presidente Ho Chi Minh), esa aspiración siempre ha sido una fuerza espiritual incomparable, que estimula a todos los estratos populares, todos somos uno, a aunar esfuerzos», señaló.

Estatua mausoleo en memoria del «Tío Ho»

Antes de que comenzara el desfile, To Lam recordó que «Debemos nuestro éxito (…) al enorme apoyo de la Unión Soviética, China (…) y la solidaridad de Laos y Camboya», dijo el líder comunista vietnamita.

To Lam, Secretario General del Partido Comunista de Vietnam en Celebración de los 50 años de la reunificación

Además To Lam haciendo memoria y en un texto reciente ha vuelto a poner luz en la senda vietnamita «En su llamamiento en el Día Nacional, el 2 de septiembre de 1955, el Tío Ho afirmó: “Vietnam definitivamente será unificado, porque nuestro país es un todo que nadie puede dividir”. En una carta dirigida a todo el pueblo en 1956, el líder escribió: “La reunificación nacional es el camino vital de nuestro pueblo”. Cuando la guerra se encontraba en su etapa más feroz e intensa, el 17 de julio de 1966, declaró con firmeza: “La guerra podría durar cinco, 10, 20 años o incluso más. Hanoi, Hai Phong y varias ciudades y fábricas podrían quedar destruidas. ¡Pero el pueblo vietnamita no temerá! No hay nada más precioso que la independencia y la libertad. Cuando llegue el día de la victoria, nuestro pueblo reconstruirá nuestro país para que sea más decente y hermoso”, rememoró.

El acto comenzó con tambores, música y una danza altamente sincronizada a las 6:30 de la mañana, luego fue el turno de presentación de la autoridades nacionales y saludo a las visitas del extranjero, acto seguido se dio inicio al desfile que celebró 50 años de la reunificación de Vietnam y la liberación de Saigón del opresor internacional que contó con el desfile de tropas de Camboya y Laos.

Reporte y fotografías: Bruno Sommer