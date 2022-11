Vlado Mirosevic aseguró que reglamento de la Cámara es muy permisivo y que buscarán endurecer sanciones

Cabe consignar que, en el último tiempo, diversos “espectáculos” han venido ocurriendo con algunos parlamentarios que han promovido acciones de descalificaciones, ataques, insultos, agresiones físicas (diputado De La Carrera) y hasta presencia de hálito alcohólico (Diputado Alinco).

“Esta presidencia va a poner orden en la Cámara”. Ese es el compromiso que asumió el diputado Vlado Mirosevic.

El titular de la Corporación se reunió con el diputado Nelson Venegas (PS), quien preside la Comisión de Ética, oportunidad en que ambos fueron enfáticas en señalar que no se permitirán más faltas de respeto ni a la Cámara ni a la democracia.

El diputado Mirosevic aseguró que no dejarán “que haya agresiones, ni insultos, ni mucho menos los ataques físicos como los que hemos vivido en el último tiempo”. Enfatizó que no es posible “normalizar este tipo de agresiones, porque cuando un diputado o diputada agrede a otro, lo que está haciendo es no sólo faltar el respeto a una persona en particular, sino que a la democracia”.

Sin embargo, reconoció que el reglamento actual de la Cámara es “muy permisivo”. Por esto, anunció que se presentarán modificaciones para que las sanciones sean más duras. “La gente espera más de nosotros. Tenemos que aislar a aquellos que están permanentemente provocando este tipo de altercados dentro del Congreso”, agregó.

El presidente de la Cámara también comentó que sostuvo una reunión con los jefes de todas las bancadas para tratar esta situación. En esta, llegaron al acuerdo de crear un comité con un representante de cada una de ellas para desarrollar una propuesta de cambios al reglamento.

“Les pido que nos dejen trabajar, que nos den tiempo y estoy seguro que vamos a responder a la confianza”, recalcó el Presidente de la Cámara.

Comisión de Ética

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética, Nelson Venegas, señaló que están muy preocupados; porque a su juicio “cuando pierde prestigio la Cámara, en definitiva, está perdiendo prestigio uno de los pilares fundamentales de la democracia”.

Por esto, coincidió con el diputado Mirosevic en la necesidad de perfeccionar las normas que rigen la convivencia de la Corporación. “El reglamento tiene que mejorar, adecuarse a los nuevos tiempos y a las características tan complejas que está viviendo la sociedad chilena”.

Dentro de las modificaciones, el parlamentario considera importante aumentar “ostensiblemente las sanciones a los parlamentarios que no le estén dando prestigio a una institución”. Además, señala que se evaluará normar las conductas a través de redes sociales e incluso la realización de test de consumo de alcohol.