12 de octubre: Plurinacionalidad se escribe con letra de mujer

En el oscuro día de hoy 12 de octubre, recuerdan la lucha que han dado los pueblos indígenas contra el colonizador como símbolo constante de sobrevivencia y renovación.

Ver Video y enseguida nota

El video es una iniciativa del colectivo Letra Armada y la colaboración de 17 mujeres de diversos pueblos indígenas para reivindicar a las naciones que ya existían a la llegada de los colonizadores.

Nota: Plurinacionalidad se escribe con letra de mujer

Para el colectivo Letra Armada, Plurinacionalidad es la diversidad de naciones originarias que hoy existen en los diversos territorios del mundo. “Naciones con su espiritualidad, filosofía, tecnología, arte, lengua y todo un sin fin de complejas características únicas e irrepetibles. Naciones que no solo tienen su cultura viva sino que también van reconstruyendo su organización política, judicial y económica”.

También recuerdan a las hermanas, a las ancestras, a las abuelas que fueron las más invisibilizadas, las acalladas, las violentadas, las esclavizadas, las explotadas, las vulneradas por la chilenización, las usadas como botín por los colonizadores, las maltratadas y asesinadas en todos los gobiernos del estado de Chile.

“Es por esto que nuestra iniciativa de hoy se titula «PLURINACIONALIDAD SE ESCRIBE CON LETRA DE MUJER», porque seguimos vivas junto a nuestra cultura como parte de nuestros pueblos, porque la semilla de nuestras abuelas echó raíces en nuestros cuerpos”.

Agregan: “Ya es tiempo de reivindicar los derechos colectivos y nuestra autonomía, tan diversa y única de cada nación originaria, pero ahora estaremos NOSOTRAS escribiendo esta nueva historia”.

¿CÓMO PARTIÓ ESTE PROYECTO?

Nancy Piñones, es Aymara, Licenciada en artes y diseño de la Universidad de Chile, ilustradora y artesana, es asimismo educadora de lenguaje Aymara, quien comparte el cómo surgió esta iniciativa: “Letra Armada es un colectivo que va mutando pero siempre está creando instalaciones urbanas o virtuales para apoyar fechas relevantes como el día de la lengua materna o el willka kuti (año nuevo aymara). En este caso, por el 12 de Octubre, que siento cada año que pasa se le baja el perfil a lo que significa este día y es un llamado de atención al gobierno y la ciudadanía para reflexionar en qué medida todos los daños , robos, vejámenes , pobreza y muerte cometida hacia los diferentes pueblos indígenas, han sido de alguna manera reparaos o se ha reconocido los daños y por tanto se da alguna solución ante el modelo que se ha ido perpetuando”.

Agrega Piñones: “En ese aspecto las mujeres indígenas han sido las más dañadas a través de la historia. Partiendo por las violaciones y la esclavitud, hasta la discriminación y explotación de las mismas. Pero sobre todo la historia indígena aún tiene palabras de hombres indígenas, pero las mujeres han sido más bien relegadas de dejar estampadas sus impresiones y acciones por escrito y han mantenido sus historias de sobrevivencia y lucha en la oralidad y en toda expresión cultural va escondido ese secreto”.

Señala también, “Es entonces que este cambio de paradigma que es la plurinacionalidad debe emanar de [email protected] y en ese aspecto ya nunca más se escribirá la historia sin nosotras. Es por ello que convoqué a 16 hermanas de diferentes pueblos( yo me sume como illawara) las cuales en un tiempo muy breve me ayudaron a escribir la palabra PLURINACIONALIDAD, no era fácil, cada una podía hacer la letra como quisiera, con cualquier técnica y cada una tiene un propósito particular con ellas, es por eso que en las redes sociales @colectivoletrarmada iré subiendo cada letra con su explicación para que valoremos estas piezas tan únicas y diversas como somos las naciones originarias de este territorio”.

Más información en:

https://colectivoletrarmada.blogspot.com/

https://www.facebook.com/letra.armada

https://www.facebook.com/nancy.ormazabal