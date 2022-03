Angelina Jolie advierte sobre los yemeníes: «Merecen la misma compasión» que los refugiados ucranianos

La enviada especial para la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Angelina Jolie, viajó a Yemen para visitar a las familias desplazadas por el conflicto. La también actriz y productora aprovechó para pedirle al mundo que «tenga la misma compasión» que muestra con los ucranianos.

Jolie llegó a la ciudad portuaria yemení de Adén «para ayudar a llamar la atención sobre las consecuencias catastróficas del conflicto de siete años en el pueblo de Yemen».

Durante su visita al país, la directora hizo un llamado de atención sobre la precaria condición en la que vive la mayoría de la población debido al devastador conflicto y la diferencia que existe en la cobertura que hacen los medios de comunicación de la situación que viven los refugiados de Ucrania y de Yemen.

«Si algo aprendemos de esta impactante situación, es que no podemos ser selectivos sobre quién merece apoyo y cuyos derechos defendemos. Todos merecen la misma compasión. Las vidas de las víctimas civiles de los conflictos en todas partes tienen el mismo valor. Después de siete años de guerra, el pueblo de Yemen también necesita protección, apoyo y, sobre todo, paz», publicó Jolie en su cuenta de Instagram el 6 de marzo.

En la publicación, la actriz señaló que «mientras seguimos viendo los horrores que se desarrollan en Ucrania y pedimos el fin inmediato del conflicto y el acceso humanitario, estoy aquí en Yemen para apoyar a las personas que también necesitan desesperadamente la paz», «La situación aquí es una de las peores crisis humanitarias del mundo, con un civil muerto o herido cada hora en 2022. Una economía devastada por la guerra y más de 20 millones de yemeníes que dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir», escribió.

De acuerdo con el comunicado de ACNUR, la estadounidense visitará a familias yemeníes, incluidas familias desplazadas y refugiadas, para escuchar directamente de ellos cómo el conflicto ha destrozado sus vidas.

La coalición liderada por Arabia Saudí, aliada con el presidente yemení Abdrabbuh Mansour Hadi, ha bombardeado el norte de Yemen desde principios de 2015, cuando los hutíes tomaron la capital de Saná y obligaron a Hadi a abandonar el país.

Entre bombardeos y bloqueos, la guerra ha convertido a Yemen en la peor crisis humanitaria del mundo, con casi 400.000 muertos por el hambre, la desnutrición y las enfermedades epidémicas que ponen en peligro a millones más.

Sin embargo, el ritmo de ese bombardeo ha aumentado considerablemente en las últimas semanas y poco se ha visto reflejado en los medios de comunicación occidentales.

“En total, en la semana entre el lunes 21 de febrero y el domingo 27 de febrero, Fox News, The New York Times, The Washington Post, CNN y MSNBC publicaron casi 1.300 historias separadas sobre la invasión de Ucrania, dos historias sobre el ataque a Siria, uno sobre Somalia y ninguno sobre la guerra liderada por Arabia Saudí contra Yemen”, escribió Alan MacLeod de MintPress News.

Asimismo, señaló que eso equivale a aproximadamente una nueva historia sobre Ucrania cada hora.

La forma en que los medios corporativos occidentales han cubierto la situación en Ucrania también ha sido puesta en tela de juicio por la parcialidad que toman con los refugiados ucranianos en detrimento de los miles que llegan desde Oriente Medio y otros pueblos no europeos.

La Asociación de Periodistas Árabes y de Oriente Medio emitió una declaración condenando este enfoque y señaló que «refleja la mentalidad generalizada en el periodismo occidental de normalizar la tragedia en partes del mundo como Oriente Medio, África, el sur de Asia y América Latina. Deshumaniza y convierte su experiencia en la guerra en algo normal y esperado».

Fuente Sputnik

