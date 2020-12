Colombia: Asesinan al líder indígena Romelio Ramos en el Cauca

Romelio Ramos Cuetia

30/11/2020

Suárez, Cauca.



Con Romelio van 261 líderes y defensores de DDHH asesinados en el 2020.



Esto viene siendo advertido, no sólo por las organizaciones sociales del Cauca, sino tambien por la Defensoría del Pueblo en las AT 033-19 y AT 026-18. pic.twitter.com/H1774FiLF1